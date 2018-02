Humble Bundle, Tek Bir Oyun Fiyatına Tam 8 Oyun Dağıtıyor!

Genelde ücretsiz sunduğu oyunlarla gördüğümüz Humble Bundle, Android kullanıcıları için çok özel bir paket hazırladı.

Genelde sizlere sunduğumuz ücretsiz oyunlarda kullandığımız Humble Bundle, akıllı telefonlar için yeni oyun paketini sundu. Humble Bundle’ın “Ne İstersen Öde” sisteminin bir parçası olan Humble Mobile Bundle 22, ödediğiniz ücrete göre pakete yeni oyunlar ekliyor. Android’e özel olan listede 3 farklı ödeme sistemi var. İsterseniz 1 dolar ödeyebilir ve 3 oyuna erişebilir, 4,88 dolar ödeyerek 6 oyuna erişebilir veya 5 dolar ödeyerek 8 oyuna erişebilirsiniz.

1 dolarlık ilk pakette Splitter Critters, Star Vikings Forever ve Galaxy of Pen & Paper oyunları yer alıyor. Eğer bu oyunlar sizin için yeterli değilse, 4,83 dolar ödeyerek yukarıdaki oyunlara ek olarak Mushroom 11, Another Lost Phone ve Oxenfree oyunlarına da erişim sağlayabilirsiniz. Bu listede özellikle Oxenfree’nin parasının hakkını fazlasıyla veren bir oyun olduğunu hatırlatmam gerekiyor. 4,83 dolar vermek yerine 5 dolar verip diğer oyunları da almak isterseniz Party Hard GO ve Death Road to Canada oyunlarını da oyun listenize ekleyebiliyorsunuz.

Normalde satın almaya kalksanız yalnızca Oxenfree için 17,99 TL ücret ödemeniz gerekiyor, ancak yaklaşık tek bir Oxenfree parasında 8 oyuna birden ulaşabiliyorsunuz. Aklınızda kaliteli mobil oyunlar satın alıp oynamak varsa, Humble Mobile Bundle 22 tercih edebileceğiniz bir paket olacaktır.