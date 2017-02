Humble Bundle'dan 14 Dolarlık Star Wars Kampanyası

Humble Bundle, Star Wars serisinin en sevilen oyunlarından oluşan bir paket hazırladı. 14 dolar ödeme yaparak birbirinden güzel 15 Star Wars oyununa sahip olabilirsiniz.

Humble Bundle, ara sıra yaptığı efsane kampanyalarla oyuncuları en çok heyecanlandıran platformlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında yarış oyunu GRID, Humble Bundle üzerinden kısa süreliğine de olsa ücretsiz olarak indirmeye sunulmuştu. Şimdi ise Star Wars evrenine ilgi duyanları coşturacak bir kampanya hazırlandı.

Paket halinde sunulan kampanya dahilinde isterseniz 1 dolar ödeyerek 4 oyuna, isterseniz 10.37 dolar ödeyerek + 5 oyuna, isterseniz de + 4 dolar ödeyerek toplam 14 oyuna sahip olabilirsiniz. Şimdi fiyatları da dahil olmakla birlikte paketlere ayrı ayrı bir bakalım:

1 dolar ödeyerek alabileceğiniz oyunlar:

Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: X-Wing Alliance

Star Wars: X-Wing vs TIE Fighter – Balance of Power campaigns

Star Wars: Galactic Battlegrounds Saga

10.37 dolar ödeyerek alabileceğiniz oyunlar:

Star Wars: Battlefront 2

Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast

Star Wars: Starfighter

Star Wars Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords

Star Wars: Rebel Assault 1 + 2

14 dolar ve üzerindeki harcamalarınızla alabileceğiniz oyunlar:

Star Wars: The Force Unleashed Ultimate Sith Edition

Star Wars: The Force Unleashed 2

Star Wars: Rogue Squadron 3D

Star Wars: Shadows of the Empire

Star Wars: Empire At War: Gold Pack

İki hafta boyunca geçerli olacak bu kampanyaya şuradaki bağlantı üzerinden ulaşarak satın alma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.