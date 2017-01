Humble Bundle, Payday 2'yi 1 Dolar'a Veriyor!

John Wick için özel bir bundle hazırlayan Humble Bundle, Payday meraklılarına efsane bir set sunuyor!

Humble Bundle’ı artık hepimiz biliyoruz. Çok güzel paketler sunarak gönlümüzde taht kuran Humble Bundle, bu sefer John Wick 2 gelmesi sebebiyle hazırladığı bundle ile Payday severlerin oldukça hoşuna gidecek bir set hazırlamış.

Sadece 1 Dolar ödeyerek Payday 2, The Bomb Heist DLC paketi, John Wick silah paketi ve Lycanwulf ve The One Below adındaki maskeleri veren Humble Bundle, 6 Dolar’a ise Payday 2’nin Game of the Year Edition versiyonunu verirken ayrıca Electarodent, Titan, E3 2016, Orc ve Crossbreed maskelerini de verecek.

Eğer 14 Dolar gibi bir ödeme yaparsanız bu yukarıdaki paketlere ek olarak Day by Daylight oyununu sunan Humble Bundle, böylelikle efsane bir set hazırlamış oluyor. Ancak eğer sanal gerçekliğe meraklı biri ve HTC Vive sahibi iseniz 25 Dolar vererek bu tüm saydıklarımızın yanı sıra John Wick Chronicles oyununa da ön sipariş vermiş olacak, böylece John Wick efsanesini sanal gerçeklik ortamında siz de tadabileceksiniz.

Söz konusu bundle paketine buradan ulaşabilirsiniz. Bu paketin ise 29 Ocak’ta son bulacağını da belirtmiş olalım.