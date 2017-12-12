Humble Bundle'dan Özel Mütevazi Android Paketi

Humble Bundle'da normalde 134 TL'ye satılan 11 Android oyun, kısa süreliğine 19 TL gibi çok düşük bir fiyata düşürüldü.

Normalde adını kısa süreliğine ücretsiz olan oyunlardan duyduğumuz Humble Bundle, yalnızca 5 dolara Android tabanlı pek çok oyunun yer aldığı “mütevazı paketini” duyurdu. 5 dolar karşılığında 11 farklı mobil oyunu içeren bu pakette, mobil platformda severek oynayabileceğiniz birbirinden kaliteli oyunlar yer alıyor.

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Humble Bundle’da biraz gezdiyseniz, “Ne İstersen Öde” isimli bir sistem gözünüze çarpmıştır. İşte bu sistem, bu mütevazi pakette de bulunuyor. Oyunculara 3 farklı ödeme sistemi sunan bu pakette, bağımsız geliştiricilerin elinden çıkan birbirinden iddialı oyunları göreceğiz.

Paket için fazla paranız yoksa, 1 dolar karşılığında 4 oyuna birden ulaşabilirsiniz. Bunlar;

Invert - Tile Flipping Puzzles, Superbrothers: Sword & Sworcery EP, Alto’s Adventure ve Pug’s Quest isimli oyunlar.

1 dolar yerine, bu pakete 4,55 dolar ücret ödemek isterseniz, bu 4 oyuna ek olarak 4 oyun daha geliyor. Bunlar;

Vignettes, Shooting Stars!, Tower Dwellers, Caterzillar isimli oyunlar.

Eğer, paketi tam satın almak istiyorum diyerek 5 dolar vermeyi kabul ediyorsanız, bu yukarıdaki oyunlara ek olarak 3 oyun daha karşınızı çıkıyor. Bunlar ise;

Framed 2, The Bug Butcher ve Snowball şeklinde.

Paketin, iki hafta boyunca kullanılabilir olduğunu hatırlatalım. Bu tarz oyunlar arıyorsanız, toplam fiyatı 134 TL olan oyunlara 19 TL’ye sahip olabileceksiniz. Unutmayın, bu oyunlar yalnızca mobil cihazlarınız için.