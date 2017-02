Sadece 1 Dolar’a Star Wars Oyunlarını Satın Alabilirsiniz!

Oldukça uygun fiyata birçok oyun veren Humble Bundle, 3. defa Star Wars oyunlarına yer veriyor.

Uygun fiyata oyun almak isteyenlerin ilk uğrama noktası haline gelen Humble Bundle, 1 Dolar’dan başlayan fiyatlar ile sunduğu Star Wars III kampanyası ile birçok Star Wars yapımını oldukça uygun fiyata sunuyor.

1 Dolar, 11 Dolar ve 14 Dolar olmak üzere 3 farklı pakete sahip olan toplu oyunlardan dilediğiniz paketi satın alarak Steam’de etkinleştirebilir, böylece Yıldız Savaşları’nı oyun dünyasında da yaşamaya başlayabilirsiniz. Eğer daha önce oynadıysanız bile uygun fiyata Steam kütüphanenizde sonsuza dek bu oyunları saklayabileceksiniz.

1 Dolar’a Knights of the Old Republic, X-Wing Alliance, X-Wing vs TIE Fighter - Balance of Power Campaigns ve Galactic Battlegrounds Saga oyunlarını sunan Humble Bundle, 11.09 Dolar’a ise önceki oyunlara ek olarak Battlefront II, Jedi Knight II: Jedi Outcast, Starfighter, Knights of the Old Republic II: The Sith Lords ve Rebel Assault I ile II oyunlarını dahil ediyor.

Son olarak ise 14 Dolar’a yukarıdaki oyunlara ek olarak The Force Unleashed: Ultimate Sith Edition, The Force Unleashed II, Rogue Squadron 3D, Shadows of the Empire ve Empire At War: Gold Pack oyunlarını dahil ederek toplamda 15 oyunu size toplamda 14 Dolar’a sunuyor.

Ayrıca bir de oyunlara ek olarak 35 Dolar vermeniz halinde lisanslı X-Wing Vs. TIE Fighter tişörtü de veren Humble Bundle, bu tişörtü de Türkiye dahil dünya geneline kargolayabiliyor.

Gerekli indirimlere ise buradan ulaşarak Yıldız Savaşları hayranlığınızı perçinleyebilir ve dilediğiniz miktardaki ürünleri satın alabilirsiniz.