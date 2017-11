Oyunlarında kendi yapımı olan kamyonları izinsiz olarak kullandığını iddia eden AMC General, Activision'a tazminat davası açtı.

Humvee’nin yapımcı firması, Call of Duty serisinin yayıncısını, izni olmadan kendi kamyonlarını oyunlarda kullanmakla suçluyor. AM General LLC, Activision Blizzard Inc. firmasını, Humvee ve HMMWV ticari markalarını ve ilgili oyuncak ve kitaplarını oyunlarında kullanarak milyarlarca dolar kazanmakla itham etti.

‘High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (HMMWV ya da Humvee)', Irak ve Afganistan’da kullanılan dört çekerli, hafif bir askeri kamyonettir. Aynı zamanda 2003 yılında başlayan ve o zamandan beri satış rekorları kıran Call of Duty’de sanal savaş ortamlarında kullanılıyor. Activision, birinci tekil şahıs savaş oyunu olan Call of Duty’nin 2016 yılı itibariyle 250 milyon kopyasının satışını gerçekleştirdiğini ve 15 milyar dolardan fazla kazandığını söylemişti.

AM General, kendi yapımı olan kamyonların bu başarıda büyük rol oynadığını düşünüyor. Firma, Activision’ın oyuncularını, ‘AM General’ın oyunlara lisans verdiğine ya da bir şekilde yapımlarında yer aldığına’ inandırmak için kandırdığı iddiasında bulunuyor. Söylenene göre yaklaşık bir yıldan uzun süren görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması neticesinde firma şimdi zararını karşılamak için Activision’ı cezalandırıcı mahiyette, üç kata varan bir tazminat almanın peşinde. Activision ise yasal süreçle ilgili olarak yorum yapmaktan kaçındı.