Ön elemeleri 10 Mart'ta sanal ortamdan gerçekleşecek olan HUPROG’18'in büyük finali, 24-25 Mart tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Teknokent'te gerçekleşecek.

Bu yıl Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı ACM Hacettepe Student Chapter tarafından Türkiye çapında üçüncüsü düzenlenecek olan HUPROG’18 (Hacettepe Üniversitesi Programlama Yarışması), programlama alanında Hacettepe Üniversitesi’nde düzenlenen teknik açıdan en prestijli yarışmadır.

Yarışmanın ön elemeleri 10 Mart 2018 tarihinde sanal ortamda 12 saat sürecek olup, finaller ise 24-25 Mart 2018 tarihlerinde 24 saatlik bir maraton halinde Hacettepe Üniversitesi Teknokent’inde düzenlenecektir. Bu 24 saatlik süre içerisinde yarışmacılar isteğe bağlı olarak aralıksız kod yazabilir ya da dinlenmek için kendilerine vakit ayırıp dinlendikten sonra da kod yazmaya devam edebilirler.

Finale kalan takımların yanlarında kendi bilgisayarlarını getirmeleri zorunlu olup yarışma alanında yarışmacı kullanımı için ek bilgisayar bulunmayacaktır. Yarışmanın temeli algoritmik problemlerden oluşmaktadır. Yarışmacılardan bu problemleri çözen algoritmayı tasarlamaları ve koda dökmeleri beklenir. Puanlama farklı boyutlardaki testcaseler kullanılarak yapılacak ve kod verilen zaman limiti içerisinde doğru çıktıyı verdiği her testcase için puan alacaktır.

Bu değerlendirme sonunda toplam puanı en yüksek olan ilk 15 takım final etabına davet edilecektir. Yarışmaya bireysel veya 2 ila 3 kişilik takımlar halinde katılınabilir. Final etabında ilk üçe giren takımlar/kişiler birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin sahibi olacak. Bu ödüller ACM Hacettepe Student Chapter tarafından duyurulacaktır.