Hürriyet Yazarından ‘Çanakkale’nin Adı Troya Olsun’ Çağrısı

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü köşe yazısında Çanakkale’nin adının Troya olarak değiştirilmesi konusunda açık çağrıda bulundu.

Turizm ve Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz pazar günü gazetecilere bir açıklamada bulunarak bu yılın Türkiye’de ‘Troya Yılı’ olarak kutlanacağını belirtmişti. Hatta iddialara göre Troya’nın yüzü olması için Brad Pitt’le görüşmeler yapılıyormuş. Eğer bilmiyorsanız Brad Pitt, 2004 yılında vizyona giren Troy (Truva) filminin başrol oyuncularından biriydi (müthiş bir filmdir, eğer izlemediyseniz tavsiye ederim).

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök ise bu kutlamadan yola çıkarak Ege Bölgesi şehirlerinden Çanakkale’nin adının Troya olarak değiştirilmesi konusunda bir çağrıda bulundu. Özkök'ün Hürriyet'teki köşe yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Benim eskiden beri görüşüm şu....

- Çanakkale’nin adı Troya olarak değiştirilmelidir...

- Yapılan köprünün adı Troya olmalıdır...

- Ve Türkiye, bugünkü Çanakkale ve karşıdaki toprakları üzerinde, Cumhuriyet’in ilk megapol şehir projesini gerçekleştirmelidir.

- İstanbul ile bu yeni megapol arasına dünyanın en hızlı treni yapılmalıdır.

Bir zamanlar Rus Çarı Petro nasıl St. Petersburg gibi bir şehir yaratmışsa, Cumhuriyet de 100’üncü yılına böyle iyi planlanmış, uluslararası yarışmayla tasarlanmış bir proje ile girmelidir.

Kanal İstanbul vizyonuna sahip Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu vizyonu da çok iyi anlayacağına eminim.

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Diyeceksiniz ki tarihi Çanakkale adı ne olacak?

Söyleyeyim...

Çanakkale uydurulmuş bir isim... Osmanlı döneminde şehrin adı başka...

Cumhuriyet döneminde bu ismin nasıl konduğuna dair doğru dürüst bir belge bile yok...

Nereden baksanız suni bir isim Çanakkale...

Çanakkale Savaşı olurken bile adı Çanakkale değildi...

Bütün dünya o savaşı “Gelibolu Savaşı” olarak biliyor...

Hemen itiraz etmeden bir düşünelim diyorum....

Böyle küresel bir megapol projesi Cumhuriyet’in 100’üncü yılına yakışmaz mı..."

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