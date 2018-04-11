Yanına Kıvrıldığı Kim Varsa 24 Saat İçinde Ölen Kedi!

Oscar isimli bir kedi, 2005 yılından bu yana ABD’nin Rhode Island eyaletinde bulunan bir huzur yaşıyor. Kendisinin oldukça korkunç bir yeteneği var. Yanına kıvrıldığı he huzurevi sakini 24 saat içinde yaşama veda ediyor.

Dünya kupası maçlarının sonuçlarını tahmin eden ahtapot, insanlığın geleceğinin hiç de iç açıcı olmadığını söyleyen goril gibi dostlarımızdan sonra, hakkında huzur verici tek şeyin kedi olduğunu öğrendiğimiz bir canlı yaşıyor.

Oscar, ABD’de yaşadığı huzurevinde kimin öleceğini 24 saat içerisinde önceden tahmin edebiliyor. Hangi huzurevi sakininin yanına giderse o kişi birkaç saat içinde ya da en geç bir günde yaşamanı yitiriyor. Oscar’ın bu davranışı üzerine pek çok teori ortaya atılabilir. Bunlardan en çarpıcı olanı ise ölmek üzere olduğunu anladığı kişilere teselli vermek istemesi. Kedilerin ve köpeklerin insanlarla duygusal bağlar kurdukları kanıtlanmış bir gerçek olsa da Oscar’ın yeteneği kediyi bütün dünyaya duyurdu.

Oscar’ın ölmek üzere olan insanları diğerlerinden nasıl ayırt ettiği hala büyük bir sır. Kendisi bugüne kadar 25 kişinin ölümünü doğru tahmin etti. Hatta artan vakalardan sonra Oscar kimin yanına gitse, huzurevi personeli gerekli işlemler için hazırlıklara başlıyor, sakinin ailesine ve yakınlarına doğrudan haber veriliyor. Hatta ölmek üzere olduğu düşünülen kişi için ibadet etmesi amacıyla papaz bile çağırılıyor.

Üstelik yaşanan olayların tümünde kedinin kucağına oturduğu insanlardan hiçbirisi 24 saatten daha fazla dayanamıyor. Elbette konuya vakıf olan uzmanlar araştırmalarını sürdürüyorlar. Ancak hala Oscar’ın sırrı çözülebilmiş değil.

Huzurevi yetkilileri ve personelleriyle yapılan röportajlar, durumun ne kadar hayret verici olduğunu da ortaya koyuyor. Ekşi Sözlük’te verilen bir detaya göre ünlü House M.D dizisinin bir bölümünde bu kediyle ilgili göndermeler var. Dizide işlenen konu gereği, ölmek üzere olan insanlar üşümeye başlıyorlar. Bu nedenle personeller de odanın ısıtma sistemini açıyorlar ve kedi de ısınmak için sıcak odalara gidiyor.

Kedi Oscar’ın bu yeteneği sizce bir tesadüf mü, yoksa dünyanın en mistik canlısı hakkında bir haber mi okudunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyoruz dostlar, takipte kalın.