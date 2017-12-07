Hyperloop Transportation Technologies CEO'su Ahlborn, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’la iki kez görüştüğünü ve ileride yapacakları muhtemel işbirliklerine sıcak baktığını söyledi.

Son dönemin popüler teknolojilerini geliştiren şirketlerle diyaloğumuzun giderek yükseldiğine dair haberlere bir yenisi daha eklendi. Bugün Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Tesla ve benzeri şirketlere destek vermek konusunda bir görüş birliğinde bulunduklarına dair açıklamalarda bulunmuştu. Bu sefer İstanbul´da ana konuşmacı olarak katıldığı Geleceğin Akıllı Şehirleri zirvesinde DHA’nın sorduğu soruları yanıtlayan Hyperloop Transportation Technologies dünya CEO´su Dirk Ahlborn, önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iki kez görüşme fırsatı elde ettiğini ve Hyperloop teknolojisine çok sıcak baktığını belirten Ahlborn, bu teknolojiyle İstanbul-Ankara arasının 40 dakikanın da altına düşebileceğini söyledi. ‘Biz bir hareket yarattık. Bu konu sadece A'dan B'ye hızlı giden bir kapsülle alakalı değil. İstasyona giderkeki süreçle de ilgileniyoruz’ diyen Ahlborn, projeyi Erdoğan’a Washinton’da sunma fırsatı elde ettiğini ve kendisinin de bu konuya pozitif baktığını belirtti.

Türkiye’de Türk şirketleriyle çalışıp buradaki ekosistemi geliştirmek için çalıştıklarını ve burada yatırım yapmak istediklerini söyleyen Ahlborn, Türkiye’de birçok ekonomide olmayan avantajlar olduğunu belirterek şunları söyledi: "İmalat sanayisi var, makine üreticileri var, Türkiye birçok sektörün küresel çapta tedarikçisi. Türkiye ulaştırma teknolojilerinde hem dijital hem fiziksel bir hub olabilir.”

Gelişmekte olan ülkelerle ilgili bazı sorunlarla ilgili de konuşan Ahlborn, İstanbul gibi şehirlerde yönetimlerin beklemek için zamanlarının olmadığını ve bir an önce harekete geçmeleri gerektiğini belirterek sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Eğer bir on yıl daha beklerseniz kördüğüm olur. Çin´de ve Hindistan´da da aynı sorun var. Hyperloop teknolojisi bir gün İstanbul´a inşaa edilirse metro hala olacak, vapurlar da hala olacak. Ama yeni sistemler bunlarla iyi iletişim içinde olmalı ve sorunları çözmeli."