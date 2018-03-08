Hyperloop, Hiç Olmadığı Kadar Gerçeğe Yakın!

Elon Musk'ın Hyperloop kelimesini telaffuz etmesinden bu yana birkaç yıl geçti. Ünlü teknoloji insanının retro-fütüristik vakum tüplerle yolculuk hayaline birçok kişi milyarlarca dolar harcadı. Ve şimdi tarihler 2018'i gösterdiğinde bu hayal gerçek olmaya hiç olmadığı kadar yakın görünüyor.

Hyperloop konusunda yarışan bir avuç şirket bulunuyor. Bunlarla ilgili genel olarak yaptığımız haberlerden hepiniz eminim aşinasınızdır. En dikkate değer olanı hangisi? diye merak ediyorsanız; son günlerde özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nde atılan adımları da görünce Virgin Hyperloop One diyebiliriz. Şirket şimdiye kadar hatırı sayılı bir maddi gelir elde etmesinin yanında Nevada çölünde yer alan DevLoop adlı test alanıyla da yatırımcılara elle tutulur veriler sağlıyor.

Şirketin ürettiği 'lokomotif'ler test alanının kısalığı düşünüldüğünde, tam olarak son hızına ulaşıyor demek yanlış olur. Ancak buna rağmen XP-1 test lokomotifi 500 metrelik test tüplerinde saatte 380 kilometre civarında hız yapmayı başardı. Şirket şimdi daha uzun test tüpleri inşa ederek daha yüksek hızlı testler gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Öte yandan ABD'de de faaliyetlerini yürütmeye devam eden şirket Chicago gibi kuzeydoğudaki büyük metro bölgelerini birbirine bağlamak istiyor; Columbus, Ohio; ve Pittsburgh. Kuzeybatıda, Cheyenne, Wyoming, Denver, ve Pueblo, Colorado arasında bir rota da çizilmek isteniyor. Merkezde ise, Kansas City, Missouri, St. Louis'i Columbia üzerinden St. Petersburg'a bağlayan bir rota incelenirken, Dallas, Laredo, Austin ve Houston'dan oluşan Texas üçgeninin daha da güneyi üzerinde duruluyor.

Bununla birlikte şirket Hindistan'da da çalışmalarını büyük bir süratle ilerletiyor ve bu çalışmaların sonucunda ilk hyperloop ulaşımının yapılması hedefleniyor. Geçtiğimiz günlerde imzalanan ve Hindistan'ın iki büyük şehri olan Mumbai ile Pune arasındaki 3 saatlik mesafeyi yalnızca 25 dakikaya indirmesi planlanan projenin, 2021 yılında bitirilmesi bekleniyor.

Ünlü şirket yukarıda da belirttiğimiz gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde de çalışmalarını sürdürüyor. Dubai ile Abu Dabi arasındaki 87 kilometrelik mesafenin 12 dakikada aşılmasını sağlayacak olan projeye emirliklerde oldukça yüksek önem veriliyor.

Hyperloop alanında çalışma yapan diğer büyük girişim ise Hyperloop Transportation Technologies olarak biliniyor. Kitle kaynaklı bir girişim için bilim insanları, mühendisler, ekonomistler ve yönetim insanları hiçbir ücret almadan çalışıyor. Elbette bu işin başarıya ulaşması halinde belirli bir hisse senedine sahip olacaklarını söylememiz gerekiyor. HTT şimdilerde bir dizi yerel yönetimle fizibilite raporları hazırlamak için anlaşmalar yapıyor. Son olarak şirket Şubat ayında, Cleveland ve Chicago'yu birbirine bağlamanın yollarını aramak için North Ohio ve Illinois'deki yetkililerle bir anlaşma imzaladı. HTT ayrıca, Güney Kore, Endonezya ve Çekya için çalışmalarını sürdürüyor. Ve Mart 2017'de şirket, 2018'in başlarında tamamlanması beklenen ilk yolcu kapsülünü kurduğunu açıkladı Şirket, lokomotifin, 30 metre uzunluğunda ve 2.7 metre çapında olacağını ve teorik olarak saatte 1.200 kilometre hız yapacağını duyurdu.

Sektörün bir diğer önemli oyuncusu ise hepinizin bildiği gibi Elon Musk'ın Boring Company'si. Her ne kadar Tesla ve SpaceX yoğunluklu projeler geliştirse de Musk'ın Boring Company için de faaliyetlerini sürdürdüğü biliniyor. Hatta geçtiğimiz günlerde tünel kazma makinelerinden birisiyle de bir fotoğraf paylaşarak bunu göstermişti. Şirket şimdilerde bir yandan kazma işlemini yürütürken bir yandan çeşitli eyaletlerde kazı izinleri almaya çalışıyor.