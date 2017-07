Hyperloop One, 112 km hıza ulaşan aerodinamik formu ile yaklaşık 10 metre uzunluğunda olup, yapısında alüminyum ve karbon fiber bulundurmaktadır.

Hyperloop One, ilk testini 12 Mayıs'ta vakumlu bir ortamda gerçekleştirmişti. Gerçekleştirilen testte manyetik havalandırmayı ve manyetik leviteyi kullanan araç, Nevada'daki özel test parkurunda saatte 70 km hıza ulaştı. Hyperloop One sonradan dizayn edilen yeni bölmesinin de görüntülerini The Verge aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı. Yaklaşık uzunluğu 28 feet olan Hyperloop, yapısında alüminyum ve karbon fiber taşımaktadır. Hyperloop One, kargo ve insan taşımacılığını süpersonik hızda gerçekleştirmek için elektromanyetik gücü ve mag-lev teknolojisini kullanmaktadır. Nevada'da gerçekleştirdiği hız testinin ağır çekim görüntülerini CBS This Morning aracılığı ile duyuran Hyperloop One'ın yapımcıları hedefleri'nin 250 mph olduğunu belirtirken, çalışmalara hız kesmeden başlandığını duyurdu.

Hyperloop One kurucu ortağı Shervin Pishevar yaptığı açıklamada, "Hyperloop One, Hyperloop sistemini başarılı bir şekilde test ederek daha önce kimsenin başaramadığı şeyleri gerçekleştirdi" dedi. Geçtiğimiz Nisan ayında duyurduğu 500 metre uzunluğundaki "DevLoop" test pistinin yapımına başlayan Hyperloop One, gelecek aylarda DevLoop'da "yeni nesil bileşenler ve yazılımlar" için testler yapmaya devam edeceğini açıkladı. Sonraki testlerde Hyperloop One'nın daha geniş bir pistte, daha hızlı bir test yapacağı söyleniyor.