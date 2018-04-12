Vakum tüplerinin içerisinde yüksek hızlarda seyahat eden hayallerimize bir başka gelişmeyle birlikte biraz daha yaklaşıyoruz. Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT), Fransa'nın Toulouse kentinde test pistini inşa etmek için gerekli olan ilk tüp setini satın aldı.

Dünya üzerinde yaşayan insan sayısı arttıkça ulaşımın gelişimine olan ihtiyaç da artıyor. Her ne kadar insanların bireysel olarak araç sahibi olması gün geçtikçe yukarıya doğru bir eğilim gösterse de yolların büyüklüğünün sabit kalması trafik sorunlarına sebep oluyor. Elbette bu sorun arttıkça ülkeler bazında çeşitli projeler de hayata geçiriliyor ancak kesin bir sonuca ulaşmak pek mümkün görünmüyor. Bu projelerden global anlamda en önemlilerden birisi de Hyperloop olarak biliniyor. Elon Musk tarafından ortaya atılan ve vakumlu tünellerde yüksek hızlı yolculukları olanaklı kılan teknoloji, şu sıralar Virgin'in önderliğinde devam ediyor.

Fransa'da test sürüşleri yapmak için pist inşasına başlayan HyperloopTT, 4 metre çapındaki kapsülleriyle yolcu kapsülleri ve nakliye konteynırları için optimize edilmiş olarak lanse ediliyor. Test pistinin ilk aşamasının bir parçası olarak, HyperloopTT 320 metrelik bir yapı inşa edecek. Bu yıl başlamasını planlanan inşa sürecinin bir başka tam ölçekli sistemle birlikte 2019'da son bulması bekleniyor.

Bu sistemlerin her ikisinin de “tamamen yükseltilebilir” olması planlanıyor ve HyperloopTT ve ortak şirketleri tarafından destekleneceği söyleniyor. Bireyleri A noktasından B noktasına götürmek için kullanılacak olan yolcu kapsülü, İspanya'daki bir tesiste tamamlanmaya çalışılıyor ve entegrasyon için bu yaz teslim edileceği söyleniyor. HyperloopTT CEO'su Dirk Ahlborn tarafından yapılan açıklamada, 5 yıl önce ulaştırmanın en acil sorunlarını çözmek için yola çıktıklarını belirtti. HyperloopTT, 2013 yılından bu yana yeni nesil taşımacılık sistemlerinden birini sunma hedefiyle çalışmaya devam ediyor. Kuruluşundan bu yana şirket, Abu Dabi, Dubai, Slovakya, Fransa, Brezilya ve İspanya'ya yayılmış 800 kişilik ekibiyle yeni nesil taşımacılığı yaymayı hedefliyor. Şimdiye kadar, şirket Amerika Birleşik Devletleri, Slovakya, Abu Dabi, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Hindistan, Endonezya, Brezilya ve Kore'de test pistlerine başlamak için anlaşmalar yaptı. Ülkemizde ise henüz böyle bir adım bulunmuyor hatta yaklaşık 100 yıllık bir tarihe sahip olan metro teknolojisi daha birçok şehrimizde bilinmiyor.