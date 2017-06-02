Hyundai, 1 saatte doldurulabilen şarjı ile 290 kilometre yol gidebilen "Elec City" isimli otobüsünü tanıttı.

Hyundai, yeni elektrikli otobüsü Elec City'yi duyurdu. Otobüs, tek dolumla 180 mil(290 kilometre) gidiyor ve şarj bittikten sonra tam dolumu yalnızca 1 saat içerisinde gerçekleştiriyor. Elektrikli arabaların hayatımıza girmesi ile birlikte taşımacılık hizmeti de artık elektrikli arabalara yönelmeye başladı.

Hyundai’ın Elec City ismi ile çıkan yeni otobüsü 256 kWh’lık pil sayesinde 290 kilometre gidebilirken, bu özellikleri otobüsün çok rahat kısa mesafe yolculuklara çıkabilmesini sağlıyor. Yonhap haber ajansının açıklamalarına göre otobüs 1 saatte şarj edilebiliyor. 2018 yılında piyasaya sürülmesi beklenen aracın fiyatı hakkında bir açıklama yapılmadı.

Bu otobüsün dışında Amerikan üretici Ptoterra’nın duyurduğu yeni elektrikli otobüs Catalyst E2’de 660 kWh’lık pil bulunuyor ve bu pille 350 mil(560 kilometre) yolculuk yapılabiliyor. Ptoterra, aracın bu sene içerisinde piyasaya çıkacağını açıkladı.

Otobüslerin mazotlu modellerinden yaklaşık iki kat pahalı olan elektrikli otobüslerin, Columbia Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmada uzun vadede daha karlı bir anlaşma olacağını gösterdi. Zaten otomobil üreticileri de buradaki potansiyelin farkında ve kendilerini yavaş yavaş bu alana kaydırıyorlar. Örnek olarak Güney Kore’li şirket Hyundai, son yıllarda elektrikli araçlara önem vermeye başladı. 2020’ye doğru elektrikli arabaları trafikte daha çok göreceğiz gibi duruyor.