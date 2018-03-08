Tesla, son aylarda karşısında geleneksel otomobil üreticilerinin çetin rekabet hamlelerini görmeye başladı. Asya kökenli küresel dev Hyundai ise bu rekabeti, doğrudan yeni reklam panosuna taşıyıp firmaya değil Elon Musk’a atıfta bulundu. Anlaşılan o ki ortalık daha çok kızışacak.

Cenevre Otomotiv Fuarı ile birlikte elektrikli otomotiv sanayisinin ne konuma geldiğini, üreticilerin bu dönüşümü ne kadar ciddiye aldıklarını gördük. Dönüşmek zorunda olmayan ve zaten bütün üretim tesislerini modern bir şekilde inşa etmiş olan Tesla’ya doğrudan rakip olan bu firmalar, “Tesla katili” olarak anılan sayısız model çıkartıyorlar.

Hyundai ise satışlarından son derece memnun olduğu Avrupa pazarına elektrikli araçlarla girmeye hazırlanıyor. Hatta bunun için önceden yerleştirdiği bir reklam panosunu doğrudan Elon Musk göndermesiyle süslemiş. Aslında aynı şeyi daha önce Audi de yapmıştı. Ancak onunki Musk’a değil, doğrudan Tesla’yaydı.

Geçtiğimiz hafta yeni Kona Electric modelini tanıtan Hyundai, elektrikli SUV modellere yeni bir bakış açısı kazandırdı. Araç önümüzdeki aylarda seri üretime geçecek ve yıl sonuna doğru satışına başlanacak.

Hyundai’nin “Sıra Sende Elon!” yazılı Kona Electric reklam panoları, Avrupa’nın çeşitli yerlerinde gözükmeye başladı:

Elektrikli araçlarda böylesine çetin bir rekabeti bir anda görmek son derece heyecan verici. Lüks sınıflar ve SUV’lar arasında başlayan rekabet, yakın zamanda aile arabası olabilecek ekonomik modelleri için de devam edecektir.

Hala en büyük otomobil pazarı, fosil yakıt kullanan araçlara ait. Bu nedenle elektrikli araç üreticilerinin birbirlerine değil de fosil yakıtlı araçlara karşı savaş açmaları daha doğru olabilir. Bunu yapamamalarının en büyük nedeni ise çoğu elektrikli araç üreticisinin hala fosil yakıtlı arabalar üretmesi olabilir.

Hyundai, Kona Electric modelinden yılda yaklaşık 20.000 adet üreteceğini açıkladı ve bu oldukça düşük bir miktar. Tesla’nın Kona’ya doğrudan rakibi olan araç ise Tesla Model Y olacak. Tesla, yakında yeni SUV’unun tanıtımını düzenleyecek ve Hyundai gibi açık sözlü rakiplere meydan okuyacak.

Görüntüler basında yer aldıktan sonra belki Elon Musk tarafından doğrudan bir açıklama da yapılabilir. Zira kendisi böyle atışmaları seven bir girişimci, onu yakından takip edenler bileceklerdir.

Bakalım Tesla’nın elektrikli otomobil pazarındaki başarısı, Hyundai’nin özgüvenli yaklaşımından nasibini alacak mı?