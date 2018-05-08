Hyundai Kona'nın Türkiye Satış Fiyatı Belli Oldu

Hyundai'nin merakla beklenen ve SUV pazarında büyük beğeni toplayacağı düşünülen aracı Kona'nın ülkemizdeki satış fiyatı belli oldu.

Hyundai Kona, bugün gerçekleşen lansman ile meraklılarının beğenisine sunuldu. 11 Mayıs itibari ile satışa çıkacak olan aracın başlangıç fiyatının ise 99 bin 900 lira olacağı açıklandı. Hyundai, özellikle Avrupa'da SUV araçları ile büyük beğeni toplamış ve yüksek satış rakamları elde etmişti. Kona'nın da fiyat-performans değerlendirmelerine de bakıldığında aynı etkiyi yaratması umuluyor.

120 beygirlik 1.0 litre T-GDI ve 177 beygirlik 1.6 litre T-GDI benzinli motorlarla satışa sunulacak araç, 1.0 litrelik motorda 6 ileri manuel şanzıman ve 4x2 çekiş sistemine sahip olacak. 1.6 litrelik motor ise 7 ileri DCT şanzıman ve 4x4 çekiş sistemine sahip olacak. Hyundai, karma yakıt tüketiminin ise 100 km’de sırasıyla 5.5 litre ve 7.1 litre olacağını açıkladı.

Aracın üç farklı paketi bulunacak. Küçük hacimli motor yalnızca Style olarak anılan pakette yer alacak. 1,6 litrelik 177 beygir motor ise Elite ve Elite Smart olarak adlandırılan diğer iki pakette mevcut olacak. Fiyatı en uygun olan Style modeli 99.900 TL'ye satılacak. Elite'in satış fiyatı ise 130.000 TL olacak. En pahalı araç ise Elite Smart ismiyle satışa sunulacak. Aracın fiyatı 139.000 TL olacak.

Araç ilk etapta yalnızca benzinli olarak satışa sunulacak, ancak Haziran ayında dizel seçeneğin de sunulacağı söyleniyor. Sekiz farklı gövde rengi ve üç farklı döşeme seçeneği ile sunulan araç, bayilerdeki yerini aldı ve 11 Mayıs Cuma günü satışına başlanacak.