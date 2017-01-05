Hyundai, Otonom Aracın Evin İçinde Yer Aldığı Fütüristik Bir Konsept Tanıttı

Hyundai, CES 2017’de akıllı ev ve otonom aracın birleşiminden oluşan ilginç bir konsept tanıttı.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, CES 2017’de düşük maliyetli sürücüsüz araçlar, robot dış iskeletler ve elektrikli scooter gibi birçok fütüristik ürün tanıttı. Fakat bunlardan en ilginci, şimdilik sadece bir konseptten ibaret. Bu konseptin ismi ise “Mobilite Vizyonu”.

Hyundai’nin Mobilite Vizyonu konsepti, bir akıllı ev ve bir otonom aracın karışımından meydana geliyor. Fikir, otonom aracın evde yerleşik bir şekilde bulunması ve gerektiği zaman duvarda bulunan bir kapı aracılığıyla evden çıkış yapabilmesine dayanıyor. Ayrıca konseptte, ev ve araba arasında sorunsuz bir şekilde hareket edebilen ve havada asılı duran bir sandalye de görülüyor.

Hyundai bu konseptteki motivasyonun, aracı, kullanıcıların günlük yaşamlarına entegre ederek mobilite,yaşam ve çalışma alanı arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmak olduğunu ifade ediyor. Böyle bir konseptin hayata geçmesi için ne kadar zamana ihtiyaç var bilinmez, ama düşüncesi bile güzel görünüyor.