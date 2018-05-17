Türkiye pazarındaki payını arttırmak isteyen Hyundai, yeni otomobil almak isteyenleri kısa süreliğine reddetmesi zor bir fırsat sunuyor.

Hyundai Türkiye, yeni bir otomobil almayı düşünenler için kaçırılmaması gereken muhteşem bir kampanya başlattı. Hyundai Assan tarafından yapılan açıklamaya göre araç almayı düşünen müşteriler 4 farklı Hyundai modeli için 10 bin TL’ye kadar indirim fırsatından yararlanabiliyorlarken ayrıca indirimden yararlanmak istemeyen kişiler de %0 faizli kredi fırsatını değerlendirebiliyorlar.

Hyundai’ın i20, i30, Elantra ve Tucson modellerini kapsayan kampanyada indirim fırsatını kullanmak istemeyenler i20 modelinin tüm versiyonlarında 20 bin TL değerinde 15 ay vadeli krediye %0 faiz ile sahip olabiliyorlarken, Elantra ve Tucson modellerinin tüm versiyonlarında da 40 bin TL değerinde 12 ay vadeli krediye yine %0 faiz ile sahip olabiliyorlar.

Kampanya dahilindeki araçların güncel fiyatlarını öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz. Söz konusu indirim ve kredi kampanyası tüm Türkiye’deki Hyundai Yetkili Satıcıları’nde geçerli olmakla birlikte 23 Mayıs tarihinde sona ereceğini hatırlatalım.