‘Hz. Nuh Cep Telefonu Kullandı’ Diyen Akademisyenden Yanıt!

Geçtiğimiz haftalarda TRT’de konuk olduğu Gündem Ötesi programındaki ifadeleriyle ülkenin gündemine oturan İstanbul Üniversitesi görevlisi Yard. Doç. Dr. Cihan Yavuz Örnek ilk açıklamasını yaptı: “Bıraksalardı kendimi ispatlayabilirdim.”

Bir akademisyen düşünün. Ege Denizi’nde yıllar önce bulunan antik çağlardan kalma avuç içi kadar mekanik sistemden yola çıkarak Hz. Nuh dönemine kadar çıkarımlar yapsın. Hatta peygamberin, tufandan önce dünyanın farklı köşelerinden teknolojik ekipmanlar sipariş ettiğini söylesin. Bunun üzerine Hz. Nuh’un Gemisi’nin nükleer yakıtla çalıştığını dile getirsin. Hatta oğlunu cep telefonuyla arayıp, gemiye binmeye ikna etmeye çalıştığını savunsun. Yetmedi mi? Tüm bunlar ekseninde, akademisyen kürsüsüne sahip birinin kitap yazdığını, yayımladığını düşünün.

Travma sebebiniz olmak istemem, fakat yukarıda belirttiklerimizin hepsi gerçek. Bu sözleriyle gündeme gelen Yrd. Doç. Dr. Cihan Yavuz Örnek, yeni açıklamalarda da bulundu:

“Programda beni sinirlendirdiler. Tuzağa mı düştüm anlamadım. Bu olayı uygun bir lisan ile söylemem lazımdı. Pat diye cep telefonu dedim millet havaya kalktı. Beni bıraksalardı kendimi ispat edebilirdim.

“Ben bilim insanıyım. Desem ki; ‘Tahtadan bir gemiye hayvanları bindirmişler’ yüzüme tükürürler. Ben doğruları söyledim ama o programa çıktığıma pişman oldum. Ciddi destekler alıyorum. Hatta kitabımın yabancı dile çevrilmesi de isteniyor.”

"Benimle yüz yüze konuşsa Ortaylı'yı ikna ederdim"

Örnek, hızını alamayarak durumu abartıp ünlü tarihçi ve yazar İlber Ortaylı’nın kendisine ithafen söylediği “Başka iş yapsın” sözüne de cevap verdi: “Pat diye cep telefonu deyince pot kırmış oldum. Eleştirenlere de üzüldüm, kızdım. İlber Ortaylı’ya değil ama sosyal medyada küfredenlere kızdım. Beni destekleseydi (İlber Ortaylı) karizması çizilirdi. O gerekeni yaptı. Benimle yüz yüze konuşsa kendisini ikna ederdim.”

”İnsanlar karşı tarafı dinlemeden yorum yapıyor. Bana belgelerimi söyletmediler. Üniversite de bize posta koydu demeyeyim de ‘Hocam bu işleri şimdi konuşma’ dedi. ‘Biraz ortalık soğusun ondan sonra devam edersin’ dediler.”

Açıkçası, aklıma ister istemez bu sözlerin bilime ne gibi bir katkısı olacağı geliyor. Böyle konularda çalışma yapmak, vakit ve kaynak israfı yapmak yerine, hala kadro bekleyen binlerce genç akademisyene fırsat vermenin en doğrusu olduğunu düşünüyorum.