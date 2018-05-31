i-Life, 4 Yeni Dizüstü Bilgisayarla Türkiye Pazarına Girdi

Dolar ve Euro kurlarının çalkantılı olduğu günlerde, Xiaomi'nin ardından bir önemli marka daha Türkiye pazarına girmeye karar verdi.

Miami merkezli olan ve fiyat/performans ürünleriyle bilinen i-Life Digital Technology, Türkiye pazarına giriş yaptı. Şu an için Arena ve Hepsiburada ile iş ortaklığı kuran firma, ürünlerini bu iki mecra üzerinden satışa sundu.

Ürün yelpazesi olarak dizüstü bilgisayar, 2 in 1 ayrılabilir tabletler gibi ürünler barındıran i-Life, ilk etapta 4 farklı ürünle piyasaya girdi. ZED AIR 3, AIO bilgisayar ve tablete dönüşebilen çözüm ZED NOTE ve ZET PC olarak çıkan ürünlerin fiyat segmenti 700 ile 1300 TL arasında değişiyor.

Türkiye’ye girişleri hakkında basına konuşan Pazarlama Direktörü Deepak Bhatia ise şunları söyledi: "i-Life olarak uluslararası ürünlerimizi Türkiye piyasasına sürmekten dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Bu ilk lansmanımızda bölgede oldukça sevilen, bütçe dostu amiral gemisi ZED serisi ürünlerimizi getiriyoruz. ZED serisi dizüstü bilgisayarlar üst seviye özellikleriyle bilinmenin yanı sıra uygun fiyatlarıyla da öne çıkıyorlar. Örneğin ultra ince dizüstü bilgisayarımız ZED AIR 3, yalnızca 1,35 kg’lık ağırlığı ile sınıfının en hafifi olarak fark yaratıyor.”