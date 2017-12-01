Kişilere özel olarak oluşturulan IBAN numarasının ardında, aslında çok ince işçilikler yatıyor.

Uluslararası hesap numarası standardı olarak bilinen IBAN numarasının uzunlukları, ülkelere göre farklılık gösterebiliyor. Toplamda 34 basamak ve TR gibi ülke kodlarını da hesaba katarsak bazı farklılıklar oluşabilir, fakat doğruluğunu kontrol etmek için iso7064 mod 97-10 yönteminden faydalanılabilir. Türkiye’nin IBAN numarası uzunluğu 26 karakterden oluşmaktadır.

Bu karakterler ise şu şekilde belirleniyor:

ilk iki hane ülke kodu

3. ve 4. hane kontrol kodu

5. ve 9. haneler arasında kalan kısım banka kodu

10. hane rezerv kodu

son olarak geri kalan 16 hane size özel olan hesap numaranızdır.

IBAN numarasının mod 97’ye göre geçerli olup olmadığı ise şu şekilde kontrol edilir:

İlk 4 basamak alınır ve sonuna eklenir. Örnek verecek olursak tr012 3456 7898 7654 3210 12345 olan numara, 3456 7898 7654 3210 12345 tr012 haline gelir.

IBAN numarasındaki tüm harflerin alfanümerik tablodaki karşılığı yazılır. B için 11, M için 22 gibi.

Sayısallaştırılan IBAN numarası 97’ye göre modu alınır. Mod işlemi 1 olmazsa geçersiz sayılır.

Örneğin 345678987654321012345292701 mod 97 = 14 geçersizdir.