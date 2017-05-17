İBB, İstanbul’un Yeni Taksi Servisi iTaksi’yi Duyurdu!

İstanbulluların taksi ihtiyacını en hızlı şekilde karşılaşamayı hedefleyen iTaksi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tanıtılarak hayata geçirildi.

Dünyaca ünlü taksi servisi Uber’in yasaklanmasıyla birlikte bu hizmetin geleceği yalnızca ülkemizde değil, küresel anlamda da tartışılır olmuştu. Fakat kamusal bir çözüme kimsenin itirazı olmayacaktı, zira her şey devlet kontrolünde gerçekleşecekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iTaksi adındaki yeni taksi uygulamasını duyurdu. Haliç Kongre Merkezi’nde tanıtılan iTaksi, İBB’nin Akıllı Ulaşım Sistemleri'nin bir parçası olarak zamandan ve yakıttan tasarruf sağlanmasının yanı sıra güvenlik, hizmet kalitesi, otomatik ödeme sistemleriyle büyük kolaylık getirmek hedefiyle geliştirildi.

Hizmetle ilgili bazı açıklamalarda bulunan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, uygulamayla birlikte taksi şoförlerinin hizmet kalitesinin artacağını söyledi. iTaksi ile sisteme kayıtlı taksilerin merkezden takip edileceğini ve kontrolünün de bu şekilde sağlanacağını söyleyen Baraçlı, vatandaşların boş taksilere istedikleri zaman ulaşabileceklerini belirtti.

Boşta gezen taksilerin sayısını azaltarak trafiği rahatlatmayı planladıklarını da belirten Baraçlı şunları söyledi, “Çalışmanın en önemli özelliği; yerli ve milli bir yazılım olmasıdır. Bu ülkemiz açısından çok önemli. İlk etapta 4 bin takside iTaksi uygulamasını başlatmayı planlıyoruz. Bu proje, hem yolcu güvenliği hem sürücü güvenliği hem de ödeme kolaylığı açısından çok önemli. Yolcularımız bir merkezden hizmet veren kayıtlı taksileri çağırarak binecek. Vatandaş ve taksici arasındaki para problemlerini de bu projeyle ortadan kaldırıyoruz. İstanbul kart ile ödeme olabilecek. Yolcu taksiye binmeden önce İBB navigasyonu ile nereye gideceğini belirlediğinde ücreti de kendisi hesap edebilecek. Taksimetredeki oynamalar ve buna benzer problemler de bu sistemle tamamen ortadan kalkacak."

iTaksi’nin mobil uygulamasının olduğunu belirten Baraçlı, "Şu anda cep telefonu akıllı uygulamalarıyla en yakın yerdeki boş taksiyi çağırabiliyorsunuz. Taksi şoförü çağrıyı kabul ettiği andan itibaren taksi direkt size geliyor. Bu merkezimizden de kontrol ediliyor. Yani vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkartacak ve şikayetleri sıfırlayacak bir çalışma olacak" şeklinde konuştu.

iTaksi araçlarında panik düğmesi, güvenlik kamerası, GPS ve navigasyon desteğinin yer aldığı tabletler bulunacak. Yolculuk öncesi tahmini ücret hesaplaması da yapacak olan iTaksi, İstanbul kart dışında kredi kartı ile yapılan ödemeleri de kabul edecek.