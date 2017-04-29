İBB, Navigasyon Uygulaması Navi'yi Yayınladı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden trafiği rahatlatabilecek yeni navigasyon uygulaması.

Birkaç sene önce trafik durumunun anlık olarak takip edilebileceğini Cep Trafik uygulamasını yayınlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şimdi de başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nin tamamını kapsayarak trafik durumu hakkında sürücüleri bilgilendirecek yeni navigasyon uygulaması İBB Navi'yi resmi olarak kullanıma sundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen navigasyon uygulaması İBB Navi, anlık trafik yoğunluk bilgilerini kullanarak en kısa sürede hedef noktasına ulaşabileceğiniz yol güzegahlarını göstermekte. Bunu yaparken Marmara Bölgesi'ndeki tüm şehirlerin canlı trafik bilgilerini kullanan uygulama, farklı kategorilerde arama yapabilmenin yanı sıra sesli komut ile de hizmet verebiliyor.

Ayrıca alternatif rotalar, yolculuğun toplam mesafesi ve toplam süresi gibi bilgileri de sunan uygulama, yol boyunca sesli yönlendirme özelliğine de sahip. Uygulamayı, diğer navigasyon uygulamalarından ayıran bazı önemli özellikler de mevcut.

Bu özellikler, yine İBB'nin kendi veri sisteminde bulunan bilgilerle entegre edilmiş olarak karşımıza çıkmakta. Örneğin İstanbul'daki tüm toplu taşıma araçlarına entegre olan uygulama, toplu taşıma araçları hakkında bilgiler de sunarak toplu taşımayı kullanacak kullanıcılara yardımcı olabiliyor. Ayrıca yine İBB bünyesinde olan trafik kamera görüntülerine canlı olarak bağlanarak yol durumlarını canlı takip etmeniz de mümkün. Üstelik bu canlı görüntüleri diğer kullanıcıların da görebileceği şekilde paylaşabiliyorsunuz.

Uygulamanın sunduğu bir diğer önemli özellik ise İstanbul'daki otoparkların anlık doluluk bilgilerine ulaşabilir olmanız. Bu durum da İstanbul trafiğinin en önemli sorunlarından biri olan park sorununu bir nebze olsun rahatlatabilecek bir özellik olabilir. Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve İtalyanca dil seçenekleri de sunan İBB Navi, Android ve iOS cihazlar için indirilebilir durumda.