Ulaşılması zor bir hedefi daha geride bırakan IBM, 5nm'lik işlemci teknolojisini tanıttı.

Bir dönemin en ünlü bilgisayar üreticilerinden birisi olan IBM, 30 milyar transistörü tırnak büyüklüğünde bir çipin içerisine sokmayı başardı. Bu sıralar daha çok patentler üzerinden para kazanmaya yönelen IBM, 5 nanometre işlemcilerle geleceğin işlemci teknolojisini yaratmış oldu.

İnanılmaz derecede küçük bir alana sıkıştırılan bu transistörler, yüksek performansları çok düşük enerji ile sağlayacak. Yeni teknolojinin akıllı telefon sektöründe yeni bir kapıyı aralayacağını söyleyen mühendisler, çok daha büyük hızlara daha az ısınan ve daha az enerji tüketen işlemcilerle ulaşmayı başardılar.

Bu yeni teknolojiyi uzun süreler görmeyeceğiz. Daha 7nm cihazları bile göremediğimiz düşünüldüğünde 5nm cihazların önünde en iyi ihtimalle 4 ila 5 senesi olduğunu söyleyebiliriz. Yine de bu teknolojilerin elimizde olduğunu bilmek gelecek, hakkında daha fazla umutlanmamızı sağlıyor. Anlayacağınız önümüzdeki 5 senenin teknolojisi şimdiden hazır gözüküyor. 5 nm teknolojisi yalnızca mobil cihazlarda değil, bilgisayar işlemcisi ve ekran kartında da yenilik anlamınd çok büyük bir sıçrama yaşatacak.