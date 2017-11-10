Daha önce 20 Kubitlik bir kuantum bilgisayar yapmış olan IBM, kuantum işlemcilerinin geliştirilmesinde katkı sağlayan araştırmacılarının üzerinden konuyla ilgili ciddi bilgiler devşiriyor.

Cuma günü yapılan Geleceğin Bilgisayarlarıyla İlgili IEEE Endüstri Zirvesi’nde IBM, 50 kubit (quantum bit) hızında işlem yapabilme gücüne sahip kuantum bilgisayarının yapımını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte IBM, kuantum bilgisayar sektöründe birinci sınıf seviyesine yerleşmiş oldu. Zira 50-qubit hızında bir bilgisayar, bugüne kadar yapılmış en büyük ve en güçlü bilgisayar olma özelliğini taşıyor.

İleri bilgi işlem teknolojisinin geleceği olarak görülen kuantum bilgisayarlar, geleneksel bilgisayarlara oranla daha farklı bir çalışma sistemine sahipler. 0 ve 1’ler yerine, kubitleri kullanan kuantum bilgisayarlarda bitler, hem 0 hem de 1 olabiliyor. Bu durum, kuantumda ‘geçişmişlik ve süper pozisyon’ olarak bilinen etkilerle sağlanıyor.

IBM, 50 kubitlik makinesinin haricinde aynı zamanda kendi bulut sunucuları üzerinden üçüncü taraf kullanıcıların da hizmetine sunulan bir adet 20 kubitlik kuantum bilgisayar sistemine sahip. IBM her iki sistem için kuantum halini toplamda 90 mikro saniye boyunca sağlamayı başardı. Bu süre kısa gibi görünebilir (zira kısa) ama, büyümekte olan bu sektörde tek başına bir rekor olma özelliğini taşıyor.

IBM, araştırmacılarının kuantum bilgi işlemciliği alanının oluşturulmasına olan katkılarından bu yana kuantum işlemciliği alanında büyük aşamalar kaydetti. Fakat tabii kuantum bilgisayar yapımı yarışında yer alan tek firma IBM değil. Google ve Intel’ de kendi kuantum işlemci sistemlerini geliştiriyorlar. Kanada’da bulunan bir diğer kuantum işlemci firması D-Wave adlı firma da NASA ve Google’ın kullandıkları birkaç kuantum bilgisayar üretmişti.