IBM Bilgisayar Sistemi Watson’ı Markalaştıracak

IBM (International Business Machines) yapay zeka destekli bilgisayar sistemi Watson’ı markalaştırarak gelir elde etmeyi amaçlıyor.

Başlangıçta test yarışmalarında sorulan soruları yanıtlamak için geliştirilen Watson, doğal dil işleme, bilgi alma, bilgi sunumu, otomatik mantık yürütme ve makine öğrenme teknolojilerinin gelişimiyle büyük bir pazar aracı haline geldi. İnsanlarla robotik bir ses üzerinden iletişime geçen Watson bilgisayar sistemi, 2011 yılında düzenlenen yarışmada efsanevi şampiyonlara karşı yarışarak 1 milyon dolarlık birincilik ödülünü kazanarak büyük ilgi çekmişti.

IBM, uzun yıllardan beri yatırım yaptığı ve geliştirdiği yapay zeka destekli Watson bilgisayar sisteminden gelir sağlamaya başlamayı düşünüyor. Alexa ve Google Home gibi sistemlere rağmen henüz yapay zeka teknolojisi insanlarla gerekli iletişimi sağlayacak kadar gelişmedi. IBM Watson’dan yararlanarak insanların kullanımına sürebileceği bir yapay zeka geliştirmeyi hedefliyor.

Las Vegas’ta bu hafta düzenlenen IBM Think Konferansı’nda Watson’u markalaştırmaya yönelik birçok hamle yapıldı. İlerleyen dönemde IBM Watson Studio, Watson Knowledge Catalog, Watson Data Kits ve Watson Assistant isimleri altında “Watson” sistemini markalaştırarak çeşitli sektörlere adım atacak. Pazarlamacılar Watson’dan faydalanarak piyasaya birçok şey sürülebileceğini düşünüyor, ancak markalaşma sürecinin Watson’a zarar verebilme ve hedef kitleye ulaşamama gibi risklerin altını çiziyorlar.