IBM, yeni bir teknoloji ile karşımızda. Küçücük bir kartuşa 330 TB veri depolamayı başaran bilim insanları, bu sayede veri depolama sorunumuzu ortadan kaldıracak.

Eskiden çıkardığı bilgisayarlarla ve donanımlarla adından sıkça söz ettiren IBM, son yıllarda kendini tamamiyle patent işine adamış durumda. Bünyesinde çalışan pek çok mühendis ve bilim insanı ile birlikte projeler geliştiren IBM, yine çok ama çok önemli bir başarı yakaladı. 330 TB’lık sıkıştırılmamış veriyi küçük bir kartuşa kaydetmeyi başaran bilim insanları, avuca sığacak manyetik bir bant üzerinde inç başına 201 GB kayıt tutma kapasitesine sahip bir ürün yaparak, kırılması çok zor bir rekoru kırmayı başardılar.

60 yıl önce keşfedilen bant sürücüleri, geleneksel olarak veri aktarmada kullanılıyordu. Bilgisayarlardan yazı dosyaları aldığımız floppy disk zamanlarını hatırlarsınız. Yalnızca 2 megabayt veri tutabilen eski IBM kasetleri, yeni nano teknoloji sayesinde 330 TB’a kadar veri depolamayı başardı.

Yeni teknolojinin hayatımıza nasıl ve ne kadara gireceğini henüz bilmiyoruz, ancak IBM şefi Evangelod Eleftheriou’ya göre bu kasetler bulut teknolojilerinde soğuk depolama yapmak için çok pratik hale gelebilir.

Tek bir bantta bu kadar yüksek boyutları eklemek için yeni teknolojiler geliştiren IBM, özellikle artan alan kayıt yoğunluğunu sağlamak için Sony ile birlikte çalıştı. Bu işbirliğinin sonunda manyetik bandın işlevselliğini dengeleyen, uzun püskürtmeli bant imalatı ve daha iyi kayganlaşmasını sağlayacak rulo-to-roll teknolojisi geliştirildi.

Yakın gelecekte 90’ların efsane oyuncağı kasetlere tekrar geri dönebiliriz.