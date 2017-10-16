IBM şirketlerin verilerini ve başvurularını bulut sistemine taşımalarını kolaylaştırmak için yardım edecek iki yeni hizmetini duyurdu.

IBM bugün kendi basın biriminden şirketlerin "bulut" yani "cloud" sistemine geçmelerini kolaylaştırmak adına, iki tane hizmeti devreye soktuklarını duyurdu. "IBM Cloud Migration Services" ve "IBM Cloud Deployment Services" adı verilen bu iki sistem bulut sistemine geçişteki iki ayrı aşamayı birbirleriyle destekli olarak götürerek, şirketlerin bulut sistemine verisel anlamda geçişini kolaylaştıracak.

"IBM Cloud Migration Services" isimli servis aslında tam çevirisi "buluta geçiş servisi" olan bir servis. Adından da anlaşılabileceği gibi bu hizmet ile birlikte IBM şirketlerin bulut sistemine ilk geçiş aşamasıyla ilgili hizmet verecek. Şirketin IT yönetimi yapma biçimini anlaması ve bulut sistemleriyle ilgili "Nasıl bir geçiş yapılabilir?" sorusuyla ilgili planlama hizmeti verecek olan servis, aslında daha çok "bulut" sistemiyle iligli şirketlere bilgi verme amacı taşıyacak.

"IBM Cloud Deployment Services" ise aslında ikinci aşama olan artık bulut sistemine bir şirket geçmeye başladığı zaman hizmet verecek. Hem IBM menşeyli cloud sistemine ilişkin ürünler hem de IBM menşeyli olmayan cloud sistemine ilişkin ürünlerin şirket içerisinde otomasyonu ve optimizasyonları sırasında bilgi verme ve birebir destek verme amacı taşıyan bu hizmet, geçiş tamamlanana kadar aktif olmaya devam edecek.

IBM "cloud" yani "bulut" sistemini ister kendi teknolojisiyle ister kendi teknolojisi olmadan olsun yaygınlaştırmaya kararlı gibi gözüküyor. En azından zaten yaygınlaşan bu veri işleme sistemiyle birlikte bu tip geniş çaplı hizmetlerle, bu teknolojinin tekeli olmakta büyük adımlar atan IBM'den bakalım daha ne gibi haberler duyacağız. Siz ne düşünüyorsunuz? Bulut depolamaya bu kadar güvenilmesi ve yaygınlaştırılmaya çalışılması doğru mu?