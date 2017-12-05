Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden IBM'in Bilişsel Sistemler Başkan Yardımcısı Bob Picciano, yapay zeka ile ilgili olarak yaptığı açıklamalarda, yalnızca mesleklerin değil teknolojinin de değişeceğini söyledi.

Özellikle son birkaç yılda yapay zekanın ele geçireceği meslekler ya da yapay zeka sayesinde büyük bir dönüşüme uğrayacak olan mesleklerle ilgili olarak birçok internet sitesinde haberler yapıldı, makaleler yayımlandı. Bunların hepsinin elbette doğruluk paylarının olduğunu söylemek gerekiyor. Bununla birlikte Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden olan IBM, işin bu kadarla kalmayacağının altını çiziyor. Şirket, yapay zekanın yalnızca, üretim, finans ve parakende alanlarında etkli olmayacağını teknolojiyi de dönüştüreceğini belirtiyor.

IBM tarafından derin öğrenme ve yapay zeka ile ilgili olarak yapılan açıklamada, bu alana yönelik ilginin yüksek derecede arttığı belirtildi. IDC adlı internet sitesinde yer alan verilere göre, yapay zeka ile ilgili donanım ve yazılımlara yönelik küresel bazda 2021 yılına gelindiğinde, harcamalar 57.6 milyar doları aşacak. Verilere göre, bu yıl harcanan para, 12 milyar dolar olarak belirtiliyor, yani 3 ile 4 sene arasında yapay zeka alanında 5 kat bir büyüme gözlemlenecek.

Bildiğiniz üzere, yapay zekanın asıl işlevi, muazzam derecede büyük olan veriyi eyleme geçirebilme yeteneğidir. Bu verilerin ise ekstra bir emek gerektirmeden biriktiğini söylemekte fayda var. Başka bir şekilde ifade edecek olursak yapay zekanın eyleme geçirmek için kullanacağı veriler, dergiler, sosyal ağ gönderileri ya da video gibi kanallar aracılığıyla sağlanmaktadır.

Yapay zeka konusunda önde gelen şirketlerden birisi de bildiğiniz üzere IBM. Şirket, özellikle Watson adlı yapay zekasıyla kanser teşhisini olabildiğince hızlı bir hale getiriyor. IBM araştırmacıları Watson'ı tanıttıktan sonra yeni çağın bilgisayarını yeniden keşfetme yoluna gittiklerini belirterek, onu öğrendiklerini ve yazılımın temelini oluşturan algoritmaları, matematiğini, donanımını ve onu yaygınlaştıran bulutu dahi değiştirmeleri gerektiğini söylediler.

Bildiğiniz üzere, yapay zeka konusunda da diğer tüm alanlarda olduğu gibi büyük bir yarış var. En çok veriyi en hızlı şekilde analiz etmek şirketlerin ana hedefleri konumunda bulunuyor. IBM de yapay zekanın ihtiyaçlarını karşılamak ve onu optimum seviyeye taşımak için yeni sistemler açıklıyor. Bunlar, yapay zeka için özel olarak tasarlanmış ilk işlemci olan POWER9'un yanı sıra, yeni nesil POWER9 tabanlı IBM Güç Sistemi AC922 olarak öne çıkıyor. Bu yeni güç sistemleri kendi başına güçlü olmalarının yanı sıra eni bilişsel algoritmaları güçlendirmek için matematik ve bilgi işlem tipini hızlandıran grafik işlemci ünitelerini (GPU'lar) kullanacak şekilde tasarlandı.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi yapay zeka meslekleri olduğu gibi kendi ihtiyaçları doğrultusunda üretilen donanımsal ve yazılımsal ürünler sayesinde teknolojiyi de dönüştürüyor. Bu arada ABD Enerji Bakanlığı (DOE) tarafından geliştirilen ve dünyanın en güçlü süper bilgisayarları arasında bulunan Sierra süper bilgisayarı POWER9 işlemcilerini ve NVIDIA'nın yeni Volta tabanlı Tesla GPU'ları ile donatıldı. DOE'nin amacı dünyanın en hızlı süper bilgisayarını oluşturmak, başka bir deyişle saniyede 2 milyar kadar hesabın yapaılabilmesi olarak öne çıkıyor.