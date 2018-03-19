Malzeme bilimi geliştikçe elektronik devreler mikroskobik bir hal almaya başladılar. Küresel bilgisayar devi IBM, boyutlarıyla gücü konusunda fena aldatan bir bilgisayar üretti. Tuz tanesi boyutunda olmasına rağmen bu yeni bilgisayar, Bitcoin üretecek işlemci kapasitesine sahip.

IBM, Apple ile verdiği tarihi rekabet sonucunda ağır darbeler almış ve tüketici elektroniğinde geri planda kalmış olabilir. Ancak firma çok önemli yatırımlar yaparak teknoloji dünyanın gelişimine yön vermeye devam ediyor. IBM, elektronik devrelerin gittikçe ufalması ve akıllı telefonların standart bilgisayarlardan daha güçlü hale gelmeleri konusunda en çok katkıyı sağlayan firmaların başında geliyor.

Temel olarak transistörlerin işleyişlerine bağlı olan elektronik devreler bu elemanlar küçüldükçe küçülebiliyorlar, esnek olabilirlerse esneyebiliyorlar. IBM’in üzerinde çalıştığı yeni bir transistör teknolojisi ise şirketin “dünyanın en küçük bilgisayarını” üretmesini sağladı.

Tuz tanesi boyutunda, ancak Bitcoin üretecek kadar güçlü bir bilgisayar!

Solda görülen bir parmak üzerindeki fotoğrafı, sağdaki ise bir grup tuz tanesi ile karşılaştırabileceğiniz görüntüsü. Evet, o siyah leke bir bilgisayar.

IBM Think 2018 etkinliği kapsamında tanıtılan bu yeni minik canavar, tuzluğunuza girip yanlışlıkla midenize inebilir. Çünkü ayrıntılarını incelemek için bilgisayarı mikroskoba yerleştirmeniz gerekiyor.

Verileri işleyebilen, analiz edebilen ve iletişim kurabilen bu bilgisayarın üzerinde milyonlarca küçük transistör var. IBM ise oldukça iddialı bir tavırla ilerleyen yıllarda tuz tanelerinden de küçük ve daha güçlü bilgisayarlar göreceğimizi belirtiyor.

Henüz teknik kapasitesi hakkında açıklama yapılmayan bilgisayarın şu an bir prototip olduğu ve yapılacak testlerin ardından çeşitli alanlarda kullanılabileceği söyleniyor. IBM’in detaylı açıklamayı ilerleyen aylarda yapması bekleniyor.