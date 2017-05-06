IBM Hediye Ettiği USB'lerin İmha Edilmesi Gerektiğini Söyled

IBM, depolama diskiyle birlikte hediye ettiği flash belleklerin acilen imha edilmesi konusunda müşterilerini uyardı.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan IBM, geçtiğimiz günlerde hediye olarak dağıttığı flash belleklerde ortaya çıkan sorunla birlikte gündeme geldi. IBM'in hediye olarak depolama cihazlarının yanında kullanıcılara verdiği flash belleklerde virüse rastlanınca flash belleklerin imha edilmesi gerektiğini söyledi.

IBM tarafından yapılan açıklamaya göre Storwize yazılımının kurulması için V3500, V3700 ve V5000 Gen 1 depolama araçlarının yanında hediye edilen flash belleklerde Kaspersky'ın 'trojen' olarak değerlendirdiği zararlı bir yazılım bulunuyor. Bu zararlı yazılım bilgisayarın diskine ciddi anlamda zarar verebiliyor. Bu nedenle de IBM yetkilileri, flash belleğin acilen imha edilmesi gerektiği yönünde karar almış durumda.

Öte yandan IBM gibi yıllardır sektöre yön veren bir şirketin dağıttığı flash belleklerde böyle bir virüsün tespit edilmesi pek de hoş karşılanmadı. Birçok kişi IBM'e tepkisini dile getirirken şirket yaşanan problem için kullanıcılarından özür diledi.