IBM’in Doğal Afetlere Hazırlık Programı - Kod Çağrısı

Toplumsal problemler için pek çok kurum ve kuruluş birbirinden farklı eylem planlarına sahip ve olası hallerde 'iyilik' adına devreye girmeye çalışıyorlar. Kuşku yok ki teknoloji her daim bu iyiliğin bir parçası ancak direkt teknoloji odaklı bir çözüm fikri niçin olmasın?

Yakın dönemde IBM tarafından kurulan 'Call for Code' işte tam da bu amacı güden bir program. Gelecek 5 sene içerisinde doğal afetler gibi toplumsal problemleri çözüme kavuşturabilecek projelere 30 milyon dolarlık bir yatırım yapmayı hedefleyen (Kod Çağrısı - Call for Code) bu maksatla geliştiricileri bir araya getiriyor.

Dünya çapındaki bütün geliştiricilere yapılan bu çağrı, kitlesel bir işbirliği ile yapay zeka, blockchain, veri, bulut ve nesnelerin interneti (IoT) teknolojilerinden faydalanılarak projeler geliştirilmesini amaçlıyor.

Kod Çağrısı, bireylerin ve kitlelerin doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olmalarına yardımcı olacak yeni uygulamalar geliştirmeleri için geliştiricileri davet ediyor. Mesela, geliştiriciler acil durum ekiplerinin ihtiyaç sahiplerine en süratli biçimde ulaşabilmelerini temin etmek maksadıyla, olası bir deprem felaketinin en fazla nerede ve ne vakit etkili olabileceğini öngörebilecek bir uygulama geliştirilebilir.

Ya da gerçekleşen bir felaketin ardından önlem olarak olası etkilenmiş alanların analizini yaparak yine ilgili birimlerle paylaşabilir. Herhangi bir toplumsal problemin çözümü, engellenmesi ya da olabilecek en az kayıpla atlatılabilmesi gayesiyle hayal gücünü kullanmak, geliştiricilere kalmış.

Kod Çağrısına nasıl katılabilirsiniz?

Türkiye’deki geliştiricilere de açık olan bu programa katılmak için 'Callforcode.org' sitesi üzerinden kayıt yapmanız gerekiyor. Projeler, 18 Haziran - 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında bireysel olarak ya da en fazla 5 kişilik gruplar halinde yollanabilecek. Eylül ayı içinde, 30 yarı finalist seçilecek. Dünyada, teknoloji alanında bilinen önemli isimlerin de yer aldığı bir jüri ile 3 finalist içinden bir çözüm, 'kazanan' olarak ilan edilecek. Kazanan, Ekim 2018’de, David Clark Cause tarafından gerçekleştirilen canlı bir konser ve ödül töreni yayını esnasında açıklanacak.

Şayet toplumsal problemler ya da direkt olarak doğal afetler odaklı bir projeniz bulunuyorsa, siz de bu çağrıya cevap verebilir ve belki de projenizi çok daha iyi koşullarda hayata geçirebilirsiniz.