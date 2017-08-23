IBM İnsan Hastalıkları Üzerine Araştırmalara Başladı

Vücudumuzun bazı bölümlerindeki hastalıklar gizemini korusa da IBM bu gizemi çözmek için çalışmalara başladı.

Bağırsağımızdaki ve vücudumuzun herhangi bir yerinde gerçekleşen bazı hastalıkların genel sağlığımızı nasıl etkilediğini hala büyük ölçüde gizemini koruyor. Ancak IBM, insan mikrobiyomu aracılığıyla süper bilgisayarları kullanarak insanların hastalıklarının nedenlerini ve çözümlerini bulmaya çalışacak.

IBM bu araştırmalarda, Harvard ve MIT Genişletme Enstitüsü, Massachusetts Genel Hastanesi, Kaliforniya Üniversitesi ve Simons Vakfı'nın Flatiron Enstitüsü ile ortak çalışarak insanların bağırsaklarında bulunan üç milyon bakteri genini haritalamayı amaçlıyor.

Ayrıca bu araştırmalar, doktorlara, tip 1 diyabet, Hashimoto, Crohn ve ülseratif kolit gibi hastalıkların tedavilerine nasıl katkıda bulunabileceklerini de gösterebilir. Ancak IBM, bağırsak sağlığımızla ilgilenen tek şirket değil. Alphabet'ın yaşam bilimleri kolu da Nisan ayında, 10.000 katılımcının bağırsakları ve DNA örnekleri yoluyla mikrobik bilgi toplamak için bir proje başlatmıştı. Üstelik teknoloji milyarderi Naveen Jain da, 2016 yılında Viome'un kurulmasıyla bu konuyla ilgili kendi araştırmalarına başladı.

IBM'in çalışması, sözü edilen üniversitelerin bilim adamlarını ve veriyi sıkıştırmak için dünyanın dört bir yanındaki gönüllülerden gelen toplu bilgi işlem gücünü kullanacak. Sonrasında bulgular analiz edilecek ve gerekli görüldükten sonra kamuoyuna da duyurulacak.