IBM, verilerin okunmasını engelleyen yeni nesil ana bilgisayarını tanıttı: Tüm veriler anlık olarak şifreleniyor ve çalınsa dahi okunamıyorlar.

Dijital dünyanın vebası olan kötü amaçlı yazılımlar ve korsanlar, özel verileri gözlerine kestiriyor ve koyulan her engelde daha da güçleniyorlar. Veri ihlalleri kendi başlarına şirketlere yeteri kadar bela olurlarken, güvenlik için verileri şifrelemek de çok riskli bir adım. Çünkü güvenlilk duvarları işinin ehli bir korsana şehrin anahtarını vermek gibidir.

Teknoloji dünyasının en köklü firmalarından IBM’in ise basit bir çözümü var: Her şeyi şifrelemek. Üstelik şirketlerin kullandığı sistemler için geliştirilen ana bilgisayar için. Yeni “Z” modeli ana bilgisayar sayesinde, IBM’e göre sadece veri şifrelemek için işlemciler bulunuyor.

Yeni platform, herhangi bir müdahale anında şifreleme anahtarlarını kendi kendine başlatabiliyor ve uygulamalarla hizmetleri birbirine bağlayan programlama ara birimlerini hızla şifreleyebiliyor. Ancak uzmanlar bu yeni sistemi kullanmaya başlayan şirketlerin saysının hemen artacağını düşünmüyorlar: Kitlesel bir şirket göçünün gerçekleşmesi yıllar alacak.

IBM'in bu çözümü, bilgisayar korsanlarının veri almalarını engellemiyor, yalnızca bu verilerin okunmalarını engelliyor. Ancak korsanların her zaman olduğu gibi bu duvarı da aşacak kabiliyetleri var. Nitekim IBM, kurdukları sistemin yıkılamaz olduğu konusunda epey iddialı bir profil çiziyor, umarız öyledir.

Eğer IBM iddiaları konusunda haklıysa ve söylenen sözler ticari kaygılar içermiyorsa bu, teknolojide ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır. Hassas verilerin her zaman şifrelendiğini varsayarsanız, bir hırsızın kredi kartınızın bilgilerinizi elinde bulundurması pek önem taşımıyor, çünkü onu okuyamıyorlar.