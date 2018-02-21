Bir Girişim, Şirketlere Nasıl Reklam Verileceğini Söylüyor

Philip K. Dick'in ölümsüz ve bir o kadar muhteşem olan yapıtından esinlenerek çekilen ve Steven Spielberg'ün bir başyapıtı haline gelen 'Azınlık Raporu' filmini izleyenler reklam ve reklamcılık mesleği açısından özenilesi bir geleceği görmüşlerdir.

Azınlık Raporu'nda sokaklarda yürüyen insanlar kendilerine özgü reklamları görürler. İnsanların gözlerini tarayan cihazların sunduğu veriler aracılığıyla ortaya çıkan reklamlar, iletişim ile teknolojinin nasıl bir bütünlük oluşturduğunu gözler önüne sermektedir. Şüphesiz bu durum ve geleceğin nasıl olacağı yönünde büyük bir tasavvur olarak nitelendirebileceğimiz Azınlık Raporu filmi, fütürizme merak salanlar bir için baş ucu eseri görevi görmektedir. Bu filmden etkilenen bir girişim olan Influential, IBM'in süper bilgisayarları Watson'ın yardımıyla geleceğin nasıl olacağını müşterilerine söylüyor. Şirket yakın zamanda 'Sosyal Zeka' adlı bir ürünü piyasaya sürmeyi hedefliyor.

CEO ve kurucu Ryan Detert'e göre, Sosyal Zeka, pazarlamacılara makro düzeyde reklam bütçesi sunuyor ve reklamların verilebileceği en iyi yerleri belirlemede yardımcı oluyor. Hatta onlara reklam kampanyalarının işe yarayacağına yönelik garanti veriyor. Şirket, kullandığı verinin ve ortaya çıkardığı işin araba markaları için daha fazla araba satma veya soda şirketleri için daha fazla soda satmaya yardımcı olavağını vaat etmiyor. Ancak, reklam bütçesiyle ilgili cesurca bir vaatte bulunuyor. Sosyal Zeka, Facebook, YouTube ve Instagram ve Snapchat da dahil olmak üzere 10 sosyal platformdan veri çekerek çalışıyor.

Influential, kendi teknolojileri ve Watson'un yardımıyla bu veriyi, pazarlamacılara, ürünlerini, insanların gerçekten ne düşündüklerini ve reklamla onlara nasıl en iyi şekilde ulaşabileceğini söyleyebilecek bir biçimde düzenliyor. Şirket CEO'su Per Detert yaptığı açıklamada, Aslında bu verileri yapılandırırsanız, temel olarak geleceği tahmin edebilirsiniz" ifadelerini kullanıyor.

Detert, Influential'ın Sosyal Zeka ürününün Coke, Nestlé, General Mills, Kia Motors, Fox TV ve Sony Pictures gibi büyük reklam verenlere yönelik binlerce reklam kampanyası oluşturduğunu söyledi.