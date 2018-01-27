60. yılı kutlanacak olan Grammy Ödülleri etkinliğinde kullanılacak olan Watson çok sayıda verinin kolayca işlenmesini sağlayarak, bir çok şarkı sözü ve resim gibi içeriğin interaktif paneller üzerinden etkinlik esnasında canlı olarak sunulmasını kolaylaştıracak.

Grammy Ödülleri gösterisinin 60. yıl etkinliğinde yapay zeka sunumu yapılacağına dair söylentiler, ilk kertede bunun bir pazarlama balonu olduğu hissini uyandırıyor olabilir fakat, söz konusu olan IBM'in Watson adını verdiği yapay zeka ise, olabilir.

Watson eski moda da olsa bazı güzel işler yapmakta oldukça yetenekli. Fakat bu etkinlikte kırmızı halı üzerinde insanların yaptıkları işleri yapmak için gezinen aptal bir robot olacağını sanmayın. IBM'in makineleri sorunları çözmek ve iş akışını optimize etmek üzere tasarlanırlar.

IBM'in bu çalışması çok da etkileyici olmamakla birlikte, oldukça önem taşıyor.

Farkında olmadan Watson'la bir yerlerde karşılaşmış olma ihtimaliniz var. Zira sağlık hizmetleri sistemlerinde yer alan bu yapay zeka, aynı zamanda müzik yapıyor, yeme menüsü seçiyor ve bizi, sandığımızdan daha iyi anlıyor.

Watson'ı Grammy ödüllerine taşımak, IBM için mantıklı bir hareket. Sadece çalışanlara sağlayacağı destekten ötürü değil, aynı zamanda etkinlikle beraber gelecek yüksek orandaki verilerin işlenmesine yönelik olarak da mükemmel şekilde tasarlandığı için makul bir tercih olacaktır.

Veri işlemi önem taşıyor

Watson, insanların yapamayacakları şekilde işleri masaya koyuyor. IBM'in Spor ve Eğlence İşbirliği birimi başkan yardımcısı Noah Syken'ın şöyle diyor:

"Zaman içerisinde içerik, en azından belirli bir oranda tükenmeye yüz tutuyor, ya da ilişkili olma derecesi azalıyor. Pazarlama için süreci hızlandırmak, takipçileri hızlı biçimde sürece dahil etme işlemini olumlu şekilde etkileyecektir."

Resim, video, moda ve hatta şarkı sözleri gibi şeylerden oluşan 'içerik' kavramı bütünüyle veri olma özelliğini taşıyor. Yapay zeka ise milyonlarca bilgi birimini insanların yapabildiğinden çok daha hızlı yapabiliyor.

Bu da IBM'in moda ve şarkı sözlerine yönelik yapay zeka destekli yaklaşımlarının etkinlik esnasında interaktif gösterge panelleri üzerinden takipçilere canlı olarak sunulabileceği anlamına geliyor.

