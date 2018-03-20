Dünyanın en köklü yazılım ve donanım şirketlerinden IBM, yapay zeka ve geliştiriciliğine kafayı takmış durumda. Yapay zeka geliştiricileri için piyasaya sürdüğü Deep Learning’in yeni aracı DlaaS ile kullanıcıları, TensorFlow ve Caffe gibi popüler ortamları kullanarak, yüksek maliyete katlanmak zorunda kalmadan yapay zekaları eğitebilecekler.

IBM’nin yapay zeka geliştiriciliğini kolaylaştırmak üzerine başlattığı yeni hizmet, veri bilimcilerin sadece ihtiyaç duydukları araçları kullanarak, GPU için en ideal zaman dilimi için ödeme yaparak yazılımların eğitilmesini sağlıyor.

Yapay zeka geliştiriciğinin en büyük sorunlarından olan yüksek hızlı sistemler için gereken yüksek maliyetler, IBM’nin bu hizmetiyle ortadan kalkabilir. Yazılımcılar bir nevi ihtiyacı oldukları sürelerde GPU gücü satın alıyorlar. IBM tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadeler geçiyor:

“Kullanıcılar, bir dizi desteklenen derin öğrenim hizmetlerinden istediklerini seçebilirler. Bir sinir ağı modelinden, eğitim verisinden ve maliyet tasarruflarından birini seçebilir ve daha sonra hizmet, işin geri kalanıyla ilgilenir. Kullanıcılar etkileşimli, sürekli yinelenen bir eğitim deneyimi almış olurlar.”

Normal şartlarda yapay zeka yazılımlarını eğitmek bazen günler ya da haftalar sürebiliyor. IBM’nin yeni sistemi ise yapay zeka geliştiricilerinin zamandan da tasarruf etmelerini sağlıyor. IBM, yapay zeka eğitimi üzerine kurulu olan sistemlerin daha kolay kullanılmalarını sağlamaya çalışıyor. Şirketin yayınladığı bir blog yazısında konuyla ilgili şöyle bir açıklama var:

“Hizmet olarak Deep Learning, deney odaklı bir eğitim ortamıdır. Bu, kullanıcıların eğitim çalışmalarını planlamak ve yönetmekle ilgili endişe duymayacakları anlamına gelmektedir. Tüm eğitim süreci, bir yaşam döngüsü gibi otomatik olarak yönetilir ve sonuçlar gerçek zamanlı olarak görülebilir. Yazılımlar, daha sonra tekrar ziyaret edilebilir. Her bir eğitim çalışması otomatik olarak başlatılır, izlenir ve tamamlandığında durdurulur. Kullanıcılardan sadece kullandıkları kaynaklar için harcadıkları zaman için ödeme yapmaları istenir, zamandan ve paradan tasarruf edilir.”

Tek bir GPU kurulumuyla birkaç milyon resimdeki görsel bir görüntü işleme yazılımını eğitmek, yaklaşık 1 hafta kadar vakit alabiliyor. IBM’nin bulut-eğitim çözümü ise bu süreyi birkaç saate düşürüyor.

Bu girişim, yapay zeka yazılımlarının hemen hemen her sektörde faaliyet göstermeye başladığının kanıtıdır. Ciddi bir yapay zeka destekli yazılım eksiği var. Bir yazılımcı olmasanız bile elinizi attığınız yerde kullanılabilecek bir yapay zeka ürünü aklınıza geliveriyor.