Geçtiğimiz haftalarda GitHub'a yüklenerek iOS 9'a ait iBoot kaynak kodlarının sızdırılmasına sebep olan kişi bulundu!

Geçtiğimiz haftalarda iOS 9'a ait iBoot kaynak kodlarının GitHub'da paylaşılması büyük olay yaratmıştı. Özellikle de Apple'ın yıllardır sır gibi sakladığı bu kaynak kodlarının kim tarafından sızdırıldığı bilinmiyordu. Motherboard adlı teknoloji sitesinin kaynaklarına göre, bu işin suçlusu belli oldu ancak durum düşünüldüğü gibi de değil. Bu anlamda suçlu kişiye büyük cezalar verilmeyebilir.

Motherboard'a göre, iBoot kaynak kodlarının sızdırılmasına sebep olan kişi Apple'ın California merkezinde çalışan düşük rütbeli bir eleman, yani yönetici falan değil. Ancak bu arkadaş Motherboard'a göre Jailbreak topluluklarında gezen bir arkadaş. Yani kodları eve götürmesindeki asıl amaç, bunu yakın arkadaşlarıyla paylaşıp kodlar üzerinde araştırma yaparak Jailbreak topluluklarında kendine saygı toplamak.

Bu yüzden de 2016 yılında kodları Apple'dan alıyor ve sadece çok küçük bir arkadaş grubuna gösteriyor. Ancak buradan sonra iş büyüyor ve 2 sene boyunca sızmayan kodlar bir noktadan sonra isimsiz olarak kişilere geçerek en son GitHub'dan sızdıran kişinin eline kadar geçiyor. Jailbreak topluluklarında yapılan araştırmalara göre bu kodlar GitHub'a düşürülene kadar, bu toplulukların yüksek kademelerince bile bilinmiyor.

Bu arada kodların sızdırılmasına sebep olan kişinin adı açıklanmadı, ancak Motherboard'a göre suçlusu zaten Apple tarafından biliniyor ve durum şirket içerisinde sessizce çözülecek. Amacı kötü olmasa da Apple çalışanı olan elemanın yaptığı hata gerçekten kabul edilemez derecede büyük. Muhtemelen Apple'da işi devam etmeyecek ancak Apple bu işi sessizce çözmeye çalıştığına göre, açığa çıkaran kişinin de hayatını tamamen bitirmek istemiyor gibi gözüküyor.

Yine de belli olmaz, ilerleyen zamanlarda Apple durumla ilgili bir açıklama yaparsa tahminler de yanlış çıkabilir gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Apple bunu iddia edilen gibi sessiz sakin mi çözecek? Yoksa sızdıran kişinin adını soruşturma bittikten sonra duyacak mıyız?