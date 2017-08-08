Ibrahimovic'in Mobil Oyununun Tanıtım Videosu Yayınlandı!

Ibrahimovic, mobil oyununda Ironman benzeri bir kostümle sevenlerinin karşısına çıktı.

Zlatan Ibrahimovic, geçtiğimiz yılki Manchester United macerasından sonra henüz yeni bir takımla anlaşma sağlamadı. Peki o olağan üstü gollerini atmaya devam edene kadar biz ne yapacağız? Elbette onun oyununu oynayacağız.

İsveçli oyun şirketi Isbit Games, iki yıldır üzerinde çalıştıkları uzayda geçen hız ve aksiyon dolu 'Zlatan Efsaneleri' oyununu duyurdu.

Tanıtım videosu muhteşem. Ironmanvari bir kostümle gördüğümüz Zlatan'ın karşısına tanıdık bir rakip çıkacak; Wayne Rooney.

Zlatan diyor ki; ''Evren bunu öğrenecek, sadece tek bir Zlatan var.''

Elbette ki Zlatan'ın böyle ihtişamlı bilim-kurgu bir kostüme ihtiyacı yok, bilim-kurgunun Zlatan'a ihtiyacı var. Zlatan Legends 17 Ağustos'ta AppStore'a geliyor. Google Play Store'a da en kıza zamanda gelecek.