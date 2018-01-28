İç Dizaynlarına Göre Dünyanın En Abartılı 7 Arabası!

Dünya üzerinde pek çok markanın lüks araç modelleri bulunuyor. Bu araçlar dış görünümünde çok güzel gözükse de, içlerinde vaat edilen tasarımı veremeyebiliyorlar. Bugün sizlere arabaların iç dünyasını göstereceğiz.

Dünyanın en lüks araçlarını genelde dış görünüşlerine göre belirleriz. Bir arabanın dış görünüşü iyiyse araba da bir o kadar kalitelidir. Aslına bakıldığında zengin insanlar için bir arabanın dışının lüks olması o kadar önemli değil. Asıl olay iç dizaynı ve bu dizaynın ne kadar konforlu olduğu. Bugün sizlere iç mekan konusunda olayları arşa çıkaran 7 araba tanıtacağım. Otomotiv şirketleri bu araçları özel olarak tasarlıyorlar ve anlayacağınız üzere sadece zenginlere satabiliyorlar.

Bentley Bentayga Falconry

Falconry, şahin tutkunları için özel olarak geliştirilmiş bir araç. İsmindeki Falcon ibaresi, İngilizce'de şahin anlamına geliyor. Pek çok kişi şahini hız olarak algılıyor olsa da, Bentley bu aracı gerçekten şahini sevenler için tasarlamış. Araçta şahininizi koyabileceğiniz bir yer, hayvanı uçurduğunuzda takacağınız GPS sistemi, dürbün gibi malzemeler bulunurken, kırmızı deri koltukları aracın vahşi bir avcı olduğunu gösteriyor.

Force 1

Araba tasarımcısı Henrik Fisker tarafından tasarlanan arabanın dışı muhteşem gözükse de, içine girdiğinizde dış tasarımı unutabiliyorsunuz. Özel deri koltuklar, şampanya şişe tutucuları gibi her yönüyle ben zengin bir insanın malıyım dedirten araç, 230.000 dolardan başlayan fiyatıyla dikkat çekiyor.

Rolls Royce Phantom

Bu aracın gösterge paneli boydan boya cam olarak tasarlandı. Her yönü ile dünyanın en konforlu araçlarından birisi olan Rolls Royce, şık ve güçlü dış görünümünü tamamlamak için 20’den fazla iç renk seçeneğine sahip. Aracı satın alabilen fazla insan olmadığı için araçlar özel olarak üretilebilir. Ahşap, deri ve metalin muhteşem uyumuyla tasarlanan araç, konforunun yanında iyi düşünülmüş özellikleri ile çok geniş bir iç mekana sahiptir.

Mercedes Maybach S

Konfor için özel tasarlanan bir başka araç olan Maybach S, sunduğu konforla insanlara yeni hazlar yaşatabilir. Araçta bulunan kişiselleştirilmiş koltuklarda ısıtma, havalandırma ve masaj özellikleri olduğu gibi, her biri muhteşem birer yatağa dönüşebilir. Aracın gösterge bölmesinde 12 inç genişliğinde iki ekran var ve bu ekranlar sayesinde araçla ilgili her şeyi görebilir, kontrol edebilirsiniz.

Mercedes Maybach S, konforun fiziksel tanımı gibi gözüküyor. Bu listede konfor tanımına en çok uyan araba bence Maybach S.

Rolls Royce Wraith Black Badge

Tamamen özelleştirilebilir iç mekana sahip bir araç olan Wraith Black Badge, son derece etkileyici bir dış görünüme sahiptir. Üretiminde uçak malzemesinin kullanıldığı araç, altı kat boya ve vernik ile kaplanmıştır. Araç konfora ve eğlenceye önem verir. Aracın iç tasarımı ise görür görmez büyüleneceğiniz türden. Ön panelin o direksiyon kısmında yakaladığı kusursuz ivme, araca kusursuz bir görünüm katmış gibi duruyor.

Range Rover SVAutobiography

Soğuk havalarda sıcak, sıcak havalarda ise soğuk kalmanızı sağlayan özel tasarım koltukları, başarılı eğlence sistemleri ile tam anlamıyla bir aile aracı olarak karşımıza çıkıyor. Siyah ve kırmızının muhteşem uyumunu yakalayan Range Rover, yolculuklarınızın çok daha zevkli olmasını sağlayacak.