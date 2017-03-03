İçerde Dizisinin Yeni Bölüm Fragmanında Büyük Sürpriz!

İçerde dizisi, yeni fragmanıyla izleyicilerine büyük bir sürpriz yaptı. Dizinin merakla beklenen karakteri Kudret Sönmez Tek, Uğur Yücel tarafından canlandırılacak.

Geçtiğimiz yıl Show TV’de yayınlanmaya başlayan İçerde, ilk 4 hafta içerisinde kırılmadık rekor bırakmayarak son yılların fenomenleri arasına adını yazdıracak potansiyelde bir dizi olacağının sinyallerini vermişti. Beklediğimiz gibi de oldu ve İçerde, her yeni bölümü heyecanla beklenen bir dizi haline geldi.

Show TV’nin YouTube kanalında yayınladığı dizinin yeni fragmanında ise sürpriz bir isim karşımıza çıktı: Uğur Yücel. Kudret Sönmez Tek karakterini canlandıracak olan usta oyuncu, fragmana oldukça agresif bir şekilde, şu sözleri söyleyerek giriş yapıyor: Nermin'in öldüğü gün, ben de sıktım kafama.

Yeni bölümü önümüzdeki Pazartesi günü yayınlanacak olan dizinin Uğur Yücel’li fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.