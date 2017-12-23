İçerisinde Google İçermeyen Android Yapıldı!

Mandrake Linux'un yaratıcısı olan Gaël Duval isimli geliştirici, içerisinde Google içermeyen ama temelini Android OS'den alan, açık kaynak kodlu Android sürümü "eelo"yu geliştirdi.

Android, özellikle de saf haliyle gayet sevdiğimiz, özellikle de içimizdeki geliştiricilerin epeyce kullandığı bir işletim sistemi. Ancak ne olursa olsun Google'ın verileri takip etmesinin artık "dün arkadaşınızla mesajlaşmanızda bahsettiğiniz kıyafet markasının bugün reklamını görmeniz" seviyesine gelmesi oldukça rahatsız edici. Eski Linux geliştiricisi ve Mandrake Linux'un sahibi Gaël Duval, işte tam bu yüzden Android'in Google ile bağı olmayan açık kaynak kodlu halini geliştirdi.

Duval'in "eelo" adını verdiği işletim sistemi, temel yapı olarak Android'i kullanıyor, ancak kaynak kodunda Google'ın sizi takip eden kodları yok. Bir yandan da açık kaynak kodlu olduğu için eğer sahip çıkılırsa veya Kickstarter bağışları hayallerindeki gibi olursa, Duval'in "eelo" ile ilgili planları oldukça güzel gibi gözüküyor. 3 sene içerisinde sesli asistanından, WhatsApp gibi gündelik uygulamalarına kadar Duval, "eelo"yu tam teşekküllü bir işletim sistemi haline getirecek.

"eelo" şu anda BlissLauncher 2 ile birlikte test sürüşüne çıkarılmış durumda. Eğer tüm testleri tamamlanıp final sürümü çıkarsa içerisinde ilk aşamada Android'in barındırdığı temel özelliklere benzer özellikleri "eelo web services" adlı romuyla birlikte yayınlayacak. Eğer "eelo"yu denemek veya geliştirme sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız buradaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz.