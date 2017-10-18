Bilgisayarınızın İçerisinde Dünyaca Ünlü Yıldız Dans Edecek

Masaüstü kasanızın içerisinde dans eden bir pop yıldızı olsun ister misiniz? Hologram pop yıldızı Hatsune Miku, kasanızın içinde dans etmek için geliyor

Masaüstü bilgisayarınızın içerisinde dans eden tatlı mı tatlı bir dijital yıldızın olmasını ister miydiniz? Geçen sene ortaya çıkan yeni teknolojiyle, şeffaf bir LCD ile donatılmış bir PC’yi sanal bir dans sahnesine dönüştürebilirsiniz. Üstelik o güzel sahnede dünyaca ünlü hologram pop yıldızı Hatsune Miku dans edecek.

Günümüzde masaüstünden bir oyun platformu oluşturmak isteyen insanlar, muhteşem gözüken sıvı soğutmalı sistemlerini pencereli kasalarda sergilemek istiyorlar. Yeni tasarımla bunun bir adım önüne gidiliyor. LCD panellerle donatılmış şeffaf kasanızın içerisinde üç boyutlu Hatsune Miku’nun dans etmesini sağlayabilirsiniz.

Bu yaz başında Tokyo’da ortaya çıkan yeni kasa donanımı hologram görüntü sunuyor, ancak bütün amacı gösteriş değil. Bu donanım aslında işlemciyi soğutmak için görevlendirilmiş bir sıvı soğutucu. Bu soğutucunun üzerinde ise Hatsune Miku dans ediyor.

2013 yılından beri geliştirilme aşamasında olan teknolojinin önünde biraz daha zaman var, ancak artık söyleyebiliriz ki holografik görüntülerin evlerimize girmesine çok az bir zaman kaldı. Bunun en büyük örneği Hatsune Miku.

Aşağıdan Miku’nun konser videosunu izleyebilirsiniz.