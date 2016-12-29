İçinde Bir Sürü İğrenç Ögeler Barındıran, Döneminin En Tuhaf Çizgi Filmi!

198 yapımı "The Chipmunk Adventure" isimli çizgi film döneminde başyapıt sayılmıştı. Günümüzde izlediğimizde ise içinde tuhaf mesajlar barındırdığını görüyoruz!

1986’da yayınlanan “The Chipmunk Adventure” isimli çizgi film, “Alvin ve Arkadaşları” çizgi filminin sinema versiyonlarından biri. Yalnız bu çizgi filmi hangi yaşta izlediğiniz çok önemli, çünkü ona göre anlam kazanıyor.

İçinde tuhaf mesajlar barındıran bu film, döneminde bir başyapıt olarak nitelendirilmişti. Ancak dikkatli bakıldığında, ilginç ögeler içerdiğine dehşetle şahit oluyoruz!

1-Kötüler, Belki De Birbirine “Fazla Yakın” Olan Bir Çift!

Çizgi filmdeki kötü karakterler bir abla kardeş. Ancak birbirleriyle olan yakın ilişkileri, birbirlerine karşı davranış biçimleri bir “ensest” fikrini akıllara getiriyor.

2-Maymunlar Suç İşlemenin Şahane Bir Şey Olduğunu Öğreniyorlar!

Alvin ve arkadaşları, yasa dışı ve sorumsuzca davranışlarda bulunuyor. Bakıcılarının yaşlılığından istifade ederek evden kaçan grup, bir sürü güzel macera yaşıyorlar. Bu “evden kaçarsanız böyle eğlenirsiniz” mesajını çocuklara veriyor. Ayrıca çizgi filmde küçük yaşta içki içilmesini özendiren sahneler de var.

3-Polisler Çocukların Ölmesine Aldırmıyor!

Maymunlar, bir mafya patronu tarafından kullanılıyorlar. Ortada kayıp mücevherler var. Bir Interpol polisi, resimde görüldüğü gibi çocukların köpek balığı tarafından yenmesi yerine mücevherleri bulmakla ilgileniyor.

4-Amerikan Olmayan Her Karakter Ya Kötü Ya Da Manyak!

Tüm yabancı kültürden olanlar ve farklı aksanla konuşanlar arasında, Alvin ve arkadaşlarının ölümüne sebep olmayacak bir iş yapan yok. Yani “Amerikan olmayan herkes kötüdür” mesajı verilmiş.

5-Çocuklar Resmen Teşhir Edilmiş!

Çocuk çıplaklığı bu çizgi filmde üst seviyede. Ayrıca büyükler gibi makyaj yapıyor ve süsleniyorlar. Büyükler gibi cinselliği çağrıştıran danslar ediyorlar!