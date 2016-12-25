İçinde Bulunduğumuz Asansörün Düştüğü Tehlike Anında Ne Yapmalıyız?

Umarız kimse böyle bir olay yaşamaz ancak olası bir asansörün düşmesi durumunda ciddi hasarlar almamak için ne yapmak gerekiyor?

Evde, okulda, iş yerinde ya da herhangi bir binanın içinde hepimiz asansörleri kullanma durumunda kalıyoruz. Özellikle yeni nesil asansörler oldukça güvenli ancak beklenmedik bir anda asansörün düşmesi gibi tehlikeli olaylar başımıza gelebilir. Peki böyle bir durumda ne yapmalıyız?

Öncelikle asansör fobisi olan insanların böyle bir durumda yapmaları gereken ilk şey sakin olmak. Söylenene göre insanlar panik anında insanlar zıplamaya çalışıyor ancak halihazırda asansör düşüyorken asansörde zıplamak, zeminle olan bağlantımızı keser ve beklenmedik bir şekilde tekrar zemine düşmemize neden olabilir. Bu nedenle hiçbir şekilde asansörde zıplamamalıyız.

İkinci ve en önemli nokta ise düşen bir asansör, biz ayaktayken çakıldığında kütlemizin 10 katından fazla bir ağırlığı vücudumuza vererek kolumuzun ya da bacaklarımızın kırılmasına sebep olabilir. Bu nedenle olası bir asansör düşmesi anında dik (ayakta) durmak yerine sırt üstü yatmalıyız. Eğer asansör yatamayacak kadar doluysa diz çökebilir ya da oturma ihtimalimiz varsa yere oturabiliriz.

Umarız ki hiçkimse böyle bir olayla karşılaşmaz ancak olası bir tehlikede de bu önlemlerden haberdar olmamız gerek.