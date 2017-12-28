Dünyanın İlk Haritası, 3 Boyutlu Olarak Yeniden Modellendi!

16. yüzyıl dünyasını gösteren ve Urbano Monte tarafından oluşturulan dünya haritası, tek boynuzlu atları ve deniz adamları ile birlikte o dönem insanlarının dünyayı nasıl gördüklerini gözler önüne seriyor.

Kollektör David Rumsey, yeğeni ile birlikte yaklaşık 430 yıl önce Urbano Monte tarafından el yapımı olarak oluşturulan ve bilinen ilk dünya haritalarından olan 60 sayfalık detaylı dünya haritasını dijital ortamda birleştirdi ve bir küre olarak yeniden modelledi.

Günümüzde haritanın sahibi Urbano Monte hakkında çok az bilgi olmasına karşın Monte’nin mirası olan harita, 16. yüzyılda Dünya’nın nasıl bir gezegen olarak bilindiği hakkında pek çok bilgi barındırmaktadır.

Belki harita Google Haritalar kadar detaylı ve doğru olmayabilir, fakat dönemine göre oldukça fazla bilgi barındırmaktadır. Öyle ki; haritada o dönemin haritacıları tarafından pek üzerinde durulmayan Kuzey Kutbu dahi bulunmaktadır.

Biliyoruz ki yüzyıllar önce insanlar bazı fantastik canavarların varlığına inanıyorlardı. Bunlara tek boynuzlu atlar olan Unicorn ve gemileri batırdığına inanılan Deniz Adamları da dahil. Bu fantastik varlıklar, Monte’nin haritasında da gözümüze çarpmakta.

David Rumsey ve yeğeninin dijial olarak modellediği 16. yüzyıl dünya haritasının 3 boyutlu videosuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.