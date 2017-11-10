İçinde Kendi Garajı Olan Dünyanın En Lüks Karavanı!

5 yıldızlı bir otel konforunda tasarlanan ve alt kısmında kişisel aracınızı taşıyabileceğiniz bir garaj alanı bile barındıran dünyanın en lüks karavanını sizler için listeledik.

Yolculukların en güzeli, karavanlarla oluyor. Otele gidip, bir yerde tıkılı kalmak yerine uzunca bir yolculuğa çıkıp, birden fazla yeri görebilirsiniz. Üstelik bunu yaparken evinizi de yanınızda taşıyorsunuz.

Tatillerde büyük kolaylık sağlayan karavanlarında birçok modeli var. Bugün sizlere sunacağımız model ise, dünyanın en lüks karavanı olarak geçiyor. 1.7 milyon dolar(6.5 milyon TL) değerindeki Volkner Mobil Performance S isimli karavanla birlikte en lüks yolculuklardan birini yaşayacaksınız. 12 metrelik devasa bir boyutu olan aracın, kendi garajı sayesinde kişisel arabanızı da yanınızda getirebiliyorsunuz.

5 Yıldızlı Otel Konforu

Alman firması Volkner Mobil’in ellerinden çıkan son model aracın kullanılabilirliği olduğu kadar, konforu da 5 yıldızlı bir otel kalitesinde. Neredeyse eksiksiz bir mutfak, geniş bir dinlenme salonu ve ısıtmalı banyo imkanı sunan karavanın görünümüyle bile insanın uykusunu getirecek bir yatağı var.

Arabanın İçince Garaj

Tatile gittiğinizde karavanınızı park edip, kişisel aracınızı alıp günü birlik seyahatlere çıkmak güzel olmaz mıydı? Sonuçta bu araçları şehir içinde rahatlıkla kullanamıyoruz. Karavanın alt kısmında yer alan garaj sayesinde lüks arabanızı da yanınızda getirebilirsiniz. Lüks diyorum, çünkü bu karavana bu parayı veren bir insanın lüks arabası olur.

Tatile çıktığınızda bir yerde bulunmaktan ziyade, her yeri gezmek istiyorsanız Lovkner Mobile Performance S ile uzun yolculuklar yapabilir, günübirlik yolculuklarınızda ise kişisel arabanızı alarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Aşağıdan aracın diğer görsellerine bakabilirsiniz.