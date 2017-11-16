Sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik, Çin’in bu teknoloji harikası sanal gerçeklik parkında hayat buluyor. Aralık ayında kapılarını halka açacak park şimdiden yoğun ilgi görmeye başladı.

Oriantal Time Media şirketi, Çin’in Guizhou kentinde tam 1.3 milyar dolara mal ettiği dev bir sanal gerçeklik projesini hayata geçiriyor. 320 dönümlük bir arazi üzerine kurulan teknoloji üssü, bir sanal gerçeklik filmi yapım stüdyosu, VR araştırma ve geliştirme merkezine de sahip olacak. Parkın ziyaretçileri VR, AR ve karma gerçeklik MR teknolojilerinin en yeni ve en üst düzey cihazlarını deneyimleyecekler.

Parkta bulunan en ilgi çekici yapı 53 metre uzunluğundaki bu dev Transformers heykeli oldu:

Üretiminde 750 ton çeliğin kullanıldığı robot heykel bir başka deyişle, iki adet Boeing 747 boyutunda. İnşaat maliyeti ise 15 milyon dolar. Diğer yandan park içerisinde uzaylı bölgesi denilen ve insanın hayal sınırlarını zorlayacak alanlarında bulunduğu söyleniyor. Ayrıca dünyanın ilk sanal gerçeklik tabanlı hız treni de bu parkta bulunacak.

Gelecekte VR teknolojilerinin yükselişine devam edeceği düşünüldüğünde, parka harcanan paranın gereksiz olmadığı anlaşılabilir. Zira VR sektöründeki toplam pazar değeri 2016 başında 2.7 milyar dolarken, 2020'de bu değerin 22 milyar dolara katlanması bekleniyor.

Digi-Capital dergisi tarafından yapılan analizlere göre, pazarın 2021 yılındaki değeri toplam 108 milyar doları bulabilir. Yani Çinli şirket sadece 1.3 milyar dolarlık yatırımını önümüzdeki 5 yıl içinde yüksek karlarla amorti edecek. Yapılan diğer tahminlere göre sanal gerçekliğin ekonomiye yansıması 2035 yılında tam 1.3 trilyon dolar olacak. Bu rakam parka yapılan ilk maliyetin 100 katına denk geliyor.

Böyle yenilikleri ülkemizde de görmek hem ekonomik hem de teknolojik temsiliyetimiz açısında muhteşem getiriler sağlayacaktır. Bu arada sanal gerçeklik teknolojileriyle aranız nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.