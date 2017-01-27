Çevremiz binalarla çevrili, ancak içinde neler olup bittiğini bilmiyoruz. Sıradan yapılar bir yana, içinde bilmediğimiz bazı gizli ve gizemli olan yapılar da mevcut. İşte bunlardan en çok merak edilen 10 tanesi!

1-Abo İlkokulu

New Mexico’nun Artesia bölgesinde bulunan bu okul, 1962 yılında tamamen yer altında inşa edilmiş bir yapı. Eğer bir nükleer savaş olursa, bölge halkı için de bir sığınak olması niyetiyle inşa edilmiş. Yaklaşık 2.200 kişiyi besleyebilecek bir yiyecek deposuna sahip, fakat yüksek maliyeti nedeniyle kapatılmış ve bugün depo olarak kullanılıyor.

2-Coronado Deniz Üssü

Coronado Deniz Üssü, San Diego California’da bulunuyor. Üs yönetimi yakındaki bir yarım adaya, kışlalarını genişletmek için L şeklinde binalar yapmaya karar vermiş. Bu binalardan biri Google Earth’den bakılınca Nazilerin sembolü olan svastikaya benziyor. Komplo teorisyenleri, bunun savaşta yenilince kaçıp ABD devletinin içine sızan ve zamanla önemli pozisyonlara gelen Nazi ajanlarının işi olduğunu söylüyor. Binanın içinde neler döndüğü bir muamma!

3-Raven Rock Dağ Kompleksi

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Raven Rock Dağ Kompleksi, Pentagon gibi bir yer. Dağın içinde ABD ordusunun çok gizli çalışmalar yapan 3 farklı binası olduğu söyleniyor. Ayrıca içinde hastane, bir adet Starbucks, bir adet berber dükkanı ve birkaç adet restoran olduğu bilgisi mevcut.

4-Old Workshop

Dünyanın en gizli yapılarından biri Jack Woolley isimli bir İngiliz mimar tarafından yapıldı. Woolley içinde bir ofis ve çalışma odaları da barındıran fakat dışarıdan bir ev olduğu farkedilmeyen bir yapı tasarladı ve inşa ettirdi. Yanından geçenler bunun bir duvar olduğunu zannediyorlar ancak duvar aslında bir ekran.

5-Temples Of Human Kind

1978 yılında, Oberto Airaudi isimli bir kişi, 10 yaşındayken eski bir uygarlık tarafından kendisine gönderildiğini iddia ettiği bazı gizemli görüntülere tanık oldu. Bu olaydan sonra “Temples of Damanhur” isimli tapınağın gömülü olduğu yeri bulmak için kazılar yapmaya başladı. Her gün 4 saat, 16 yıl boyunca bu olaya inanan arkadaşlarıyla Alp dağlarının eteklerinde bir yerde kazılar yaparak 9 odalı bir tapınak inşa ettiler. Cam ve mozaiklerle döşedikleri bu oda, 1992’deki polis baskınına kadar sır olarak saklanıyordu. İtalyan devletinden kazı izni aldıktan sonra tapınağın inşasına devam eden Airaudi, 2013’te öldü. Ama tapınakta 600 kişilik bu gizemli topluluk yaşamaya devam ediyor.

6-Wather Dağı

ABD, Virginia’da bir dağın altında bulunan bu yapılar; Federal Acil Durum Yönetim Ajansı(FEMA)’nın komuta merkezi. Uydudan bakanlar, dağda birçok yapı görecektir. Ancak dağın altında da birçok yapının olduğu biliniyor. Burası, Amerika Birleşik Devletleri’nin bir prototipi gibi düşünülebilir.

7-Vauxhall Cross

İngiliz İstihbarat Servisi’nin karargahı olan bu yapı, filmlerde izlemekte olduğumuz 007 kodlu James Bond gibi ajanların çalıştığı genel merkez. Tabi James Bond bir kurgu karakter, ancak Vauxhall değil! 1994’ten beri organizasyonun merkezi olan Vauxhall, 2000 ve 2010’da ele geçirilmeye ve bazı saldırılara maruz kaldı. Kamuoyunun detaylı olarak bilgilendirilmediği bu olayların perde arkası hala bir sır.

8-Svalbard Küresel Tohum Bankası

Norveç’in Spitsbergen adasında bulunan Svalbard Tohum Bankası’nın içinde, dünya herhangi bir doğal felaketle karşılaştığında gezegeni kurtaracak meyve, sebze ve çeşitli hububat tohumları olduğu söyleniyor. Burada 840.000 adet tohum bulunuyor ve 4.000’den farklı türe ait olduğu söyleniyor.

9-Ofis 39

Kuzey Kore’de bulunan Ofis 39’un görevinin, bu ülkenin diktatör liderine ve çevirdiği gizli kapaklı işlere para fonu sağlamak olduğu söyleniyor. Kara para aklamadan uyuşturucu ticaretine, birçok pis işin burada döndüğü söylentileri var.

10-Hangar 18

Patterson Hava Üssü’nün yakınında ABD’nin Ohio eyaletinde bulunan Hangar 18 isimli deponun içinde neler var, kimse bilmiyor. Uzaylılara ait olan gemilerin, cihazların, uzaylı kadavralarının burada olduğu ve onlar hakkında türlü türlü deneylerin burada yapıldığı söyleniyor.