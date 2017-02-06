Türk Telekom’un %6.68’lik hissesi dahil olmak üzere kamunun devlerinden Ziraat Bankası, Botaş, Borsa İstanbul gibi işletmeler, Bakanlar Kurulu kararı ile Varlık Fonu’na devredildi.

Kısa bir süre önce oluşturulan Varlık Fonu’nun daha da güçlendirilmesi amacıyla Bakanlar Kurulu, bazı önemli kararlar aldılar. Buna göre başta Ziraat Bankası olmak üzere Borsa İstanbul, Botaş gibi kuruluşlar, Varlık Fonu’na devredildiler. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu şirketlerin mevcut yönetimlerinin ve iş planlarının, yatırım ve büyüme stratejilerine uygun olarak devam edeceği belirtildi.

Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre Varlık Fonu’na aktarılan tüm kuruluşlar sırasıyla şu şekilde:

Ziraat Bankası

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (Botaş)

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT)

Borsa İstanbul Anonim Şirketi

Türksat’ın Hazine’ye ait hisselerin tamamı

Türk Telekom’un %6.68’lik hissesi

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Türk Hava Yolları

Halkbank

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Varlık Fonu Ne Demektir?

Varlık Fonu, çeşitli finansal varlıklara yatırım yapıp gelirinin artmasını hedefleyen, devletin sahipliğinde ve yönetiminde çalışan fonlardır. Bu fonun geliri ise genel olarak bütçe fazlalıklarından oluşur.

Peki Varlık Fonu’nun Kurulma Amacı Nedir?

Varlık Fonu’nun kurulmasının iki amacı vardır:

1- Ülke ekonomisinin konjonktürel (İktisadi hayatın iyileşme ve kötüleşme konusunda gösterdiği değişiklikler) etkilerden kurtarılıp istikrarlı bir şekilde işlemesini sağlamak ve devam ettirmek.

2- Gelecek kuşaklara refah düzeyi yüksek bir ortam sağlamak.